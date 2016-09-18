〈北部〉淨化生活污水 南崁溪設置「礫間工程」

2016-09-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府水務局爭取到環保署補助款，將斥資一．二三億元在南崁溪上游的大檜溪橋進行礫間水質淨化工程，完工後，每日可處理八千噸的污水，將生化需氧量、懸浮固體、氨氮值削減七十五％，工程已上網招標，預計明年底完工，這是繼老街溪後，桃園市第二座礫間水質淨化工程。

南崁溪礫間水質淨化工程位於桃園區朝陽公園大草坪，工程經費一．二三億元，由環保署補助七千一百萬元，將在大草坪下方設置礫間水質淨化系統，大草坪上也新設生態溪流區、植栽湧泉區、生態水池區、解說廣場，打造環境教育園區。

水務局長劉振宇說，礫間水質淨化工程是利用礫石在有氧狀態時，表面生長的生物膜，消化水中的有機污染物，達到淨化水質功能；生物膜老化後會脫落、沉澱成為污泥，只要每三個月至六個月定期清除，就能維持礫間水質淨化功用，但只能處理生活污水，無法處理工業廢水。

他說，老街溪新勢公園設置礫間工程時，曾有民眾擔心產生臭味而抗爭，但完工後並無臭味問題，消除了疑慮。而南崁溪工程特別在槽體上方覆蓋厚度超過一公尺的土壤與草皮，生活污水從引入到處理完成、回流河川，前後不超過十二小時，不會有臭味，請民眾放心。