〈北部〉馬勒卡來襲》宜縣大同、南澳 撤離村民

2016-09-17

二百多兵力進駐各鄉鎮

〔記者游明金／宜蘭報導〕馬勒卡颱風來襲，宜蘭縣展開防颱整備，縣府宣布今天停班停課；軍方動員千餘官兵待命，並派二百多名兵力進駐各鄉鎮，大同鄉英士村撤離二百七十餘人；太平山、福山植物園今、明兩天休園。宜蘭火車站前幾米廣場飛天小火車也「降落」防災，三星蔥田有蔥農搶收，南方澳漁港擠滿避風漁船，全面戒備。

莫蘭蒂颱風來襲時，暴風圈未涵蓋宜蘭，蔥農並未搶收，價格未受波動；十四日拍賣價每公斤八十一元，相較之前的七十六元，並沒有受到颱風影響而飆漲，拍賣市場因中秋節休息兩天，今天才會恢復拍賣；這次馬勒卡颱風，宜蘭恐逃不過襲擊，蔥農林東海說：「蔥價是否會飆漲，要看颱風影響有多大」。

幾米廣場飛天小火車降落防災

曾經受到颱風造成損壞的幾米廣場飛天小火車，昨天下午四點降落下架，人偶也穿起雨衣防災。宜縣災害應變中心完成一級開設；不過，宜蘭白天艷陽高照，海邊有不少戲水人潮，颱風警報發布，岸巡人員忙著勸離，勸離了三十六車八十一人；南方澳等各漁港也都有漁工安置，共安置一百四十八艘漁船、三○二名漁工。

陸軍宜蘭災防區各部隊派員進駐八個鄉鎮、十處地點，協助沙包堆置與人員撤離，並有各式救災及運輸車輛三十五輛（艇）待命；大同鄉英士村、南澳鄉碧候、金洋、澳花與武塔等村，都有村民撤離到安全處所。

太平山、福山植物園休園

太平山受到之前莫蘭蒂颱風影響，造成聯外道路一點八公里處崩塌落石，沿線亦有落石、倒木，雖緊急搶通，但馬勒卡颱風接連來襲，為維護旅遊安全，將持續休園至十八日，暫定十九日上午十點開園，如有更新再調整公告；福山植物園也公告十七日、十八日休園。