〈北部〉竹縣敬老津貼 9月「發不出來」
2016-09-17
月已過半 長輩焦急詢問
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府不發「老人年金」了嗎？連日來，許多長輩焦急詢問相關單位，原本應在九月初發的三千元敬老福利津貼，為何遲遲未收到？
延後撥付 何時發看財源
縣府說，由於上半年財政收入嚴重短少等因素，緊急決定機動調整津貼的撥付日期；至於何時會發？將視財源是否允許後再行補發。
新竹縣敬老津貼自民國八十三年七月、前縣長范振宗時代開始發放，歷經林光華、鄭永金到現任縣長邱鏡淳，已施行超過二十二年。鄭永金任內也曾延遲發放，而邱鏡淳在上屆任內，於九十九月二月實施排富條款。
每月3000元 2萬7000人可領
不過，新竹縣財政體質不佳，已被財政部等中央單位要求全面檢討各種非法定的歲出項目。社會處說，敬老津貼發放人數逐年成長，目前符合條件的對象約二萬七千人，每月發出約八千多萬元，一年要編列約十億元預算。
稅收短少 薪資工程優先
縣府說，土地增值稅是地方稅最重要的來源，不過，一○五年起，中央房地合一稅制正式上路後，房地產市場急凍，嚴重影響地方財政收入，統計今年度一到七月，土地增值稅收入僅六．八二億元，推估全年度短收稅收，將高達十五億元以上。縣有土地也因整體景氣低迷，標售不易，都影響到敬老津貼的財源。
財政處說，考量整體財政，以員工薪資、中央計畫性補助及新建學校工程費等優先撥付，敬老津貼等非法定的社會福利支出其次，因此決定，九月一日起延後撥付敬老津貼。
財政吃緊 解釋期盼體諒
社會處上月底已緊急通知各農會和金融機構，若有鄉親詢問，請協助說明，以免發生誤會。處長田昭容說，不少長輩都有聽說縣府財政吃緊，加上先前已有苗栗縣的案例，經耐心解釋，老人家大多都能夠體諒。
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