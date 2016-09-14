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〈台北都會〉催生Maker 新北籌設工具圖書館

2016-09-14

〔記者何玉華／新北報導〕代表動手「實作精神」的「Maker」越來越受重視，新北市勞工局將爭取空間設置可供民眾自由使用機具的「工具圖書館」，人人都可以是「Maker」。

新北市勞工局長謝政達昨天在市政會議進行「自造者新時代 職訓再進化」專題報告，他表示，「Maker」代表「實作精神」，並透過網路分享創作樂趣、建立社群，讓每個人都能成為自己的生活設計師，藉此啟動各職類創新的關鍵元素；勞工局將在這樣的基礎上爭取空間設置可供民眾自由使用機具的「工具圖書館」。

謝政達說，職業訓練中心長期以烘焙、美甲、美容美體、神像彩繪課程為主，今年三月起陸續啟動自造者系列宣傳活動，開放民眾參與體驗，包含機器人格鬥競賽（見圖，記者何玉華攝）、三場藝術創作工作坊，並增開資訊類的數位Maker課程。

他預告，十月廿九、卅日將舉辦兩天的「新北自造嘉年華」（New Taipei Mini Maker Faire），並持續與教育局合作開辦Maker職訓課程，與文化、客家局合作創造傳統技藝特色空間，爭取空間設置可供民眾自由使用機具的「工具圖書館」。

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  • 從無到有、不斷討論精進，機器人格鬥賽就是一種自造者精神。（記者何玉華攝）

    從無到有、不斷討論精進，機器人格鬥賽就是一種自造者精神。（記者何玉華攝）

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