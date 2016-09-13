| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂來勢洶洶 牡丹水庫急放水 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉即時監控魚蝦 攝影機不怕水濁

2016-09-13

中山、國家實驗研究院 研發成功

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣養殖漁業品質享譽國際，但養殖過程很辛苦，必須嚴防水災、寒害、傳染病，因魚塭非常混濁，必須撈起魚蝦，才能知道牠們的健康變化，否則等屍浮水面，已造成嚴重損失。

如今，中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章與國家實驗研究院助理工程師張家溥、張旭光，去年成功研發「高解析度即時水下攝影機」，在污濁的魚塭水質裡，能見度最遠可達六十公分，魚蝦健康清晰可見，養殖戶可不受天候干擾，隨時在家透過電腦、在外從手機遠端監控，重大研究成果今年獲得國際知名科學期刊《Scientific Reports》刊載。

洪慶章表示，魚塭有很多藻類、排泄物及沉積物，水質十分污濁，增加病原體濃度，使魚蝦生病，不僅台灣，美國南卡羅萊納州也是如此，養殖戶必須網撈魚蝦檢查，很耗時間及人力，也會傷害魚蝦，影響品質，困擾養殖漁業數十年。

找廠商合作技術轉移 深具商機

相關單位曾利用手機或攝影機置入水中監測，但影像品質甚差，目前市售的水下攝影機，大多只能用在乾淨水域；於是洪慶章與張家溥、張旭光於二○一三年開始研究解決方式，終於在去年底成功研發出「高解析度即時水下攝影機」。

洪慶章指出，攝影機與手機的白光在水下穿透力差，研發團隊修改市售產品的產光元件，採用紅外線，並將功率增加到三至五瓦，鏡頭可自動調整遠近、光圈及焦距，可見度約卅至六十公分，且能三百六十度旋轉，讓漁民透過電腦與手機遠端監控。

洪慶章強調，目前尋求廠商合作進行技術轉移，未來希望能將價格降到一萬元以下，台灣魚塭面積逾五萬公頃，兩分地應裝兩部攝影機，美國南卡州立養殖中心也有意採購，深具商機。

廣告
  • 高解析度即時水下攝影機的影像（右）清晰度，遠超過市售的水下攝影機（左）。（洪慶章提供）

    高解析度即時水下攝影機的影像（右）清晰度，遠超過市售的水下攝影機（左）。（洪慶章提供）

  • 中山大學海科院養殖池內，置放的「高解析度即時水下攝影機」。 （記者洪定宏攝）

    中山大學海科院養殖池內，置放的「高解析度即時水下攝影機」。 （記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 即時監控 養殖漁業
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》因果苦果

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈南部〉即時監控魚蝦 攝影機不怕水濁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.