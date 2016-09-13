〈台北都會〉馬場町野炊又蓋廁 受難者遺族怒了

2016-09-13

〔記者何世昌／台北報導〕「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者；近年來，水利處開放中秋連假在此野炊，今年水利處在土丘旁新建廁所，七月落成。對此，受難者遺族認為，北市府為了方便市民野炊而蓋廁所，讓亡魂不得安寧、尊嚴遭踐踏，昨率團赴北市府門口前抗議。

馬場町紀念公園位在北市萬華區，東臨中正河濱公園、西瀕華中河濱公園、南靠新店溪、北側以水源路和青年公園相鄰。一九九八年，時任台北市長陳水扁拍板在馬場町成立「紀念公園」，以紀念白色恐怖政治犯。二○○○年，紀念公園落成，時任台北市長馬英九定名為「馬場町紀念公園」。

近年中秋連假，水利處開放此處野炊，而今年初則在土丘旁新建廁所，七月完工，此舉引發「台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會」、「台灣地區政治受難人互助會」及受難者家屬、遺族反彈，昨早率七十餘人赴北市府門口抗議。