| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢

2016-09-11

〔記者邱奕統／桃園報導〕「滅火器樂團」十一月五日將於桃園國際棒球場舉辦演唱會，四名團員昨以接力路跑方式宣傳，從台北車站出發，接力跑到桃園國際棒球場，合力挑戰三十三公里路程，昨天下午抵達市府，市長鄭文燦迎接，表示桃園球場在職棒球季結束後，開放場地可提升使用效率。

「滅火器樂團」在太陽花學運創作「島嶼天光」歌曲，成為學運主題曲，這首歌也獲得金曲獎最佳年度歌曲，在今年總統就職大典，「滅火器樂團」也獲邀演唱。

鄭文燦說，「台灣巨砲」陳金鋒即將退休，「滅火器樂團」寫歌向陳金鋒致敬，他們也答應要替桃園市寫一首歌，期待透過歌曲創作來展現桃園的活力。

另外，從八月十四日登場的「桃園國樂節」，今天將畫下句點，市府文化局今傍晚五點在平鎮區新勢公園邀請桃園在地的國樂團體「風雅頌古箏樂團」舉行戶外音樂會，免費聆賞。

廣告
  • 滅火器樂團以接力路跑宣傳演唱會，昨下午抵達市府。（記者邱奕統攝）

    滅火器樂團以接力路跑宣傳演唱會，昨下午抵達市府。（記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
林揆視察花東 承諾改善交通

行政院長林全偕同交通部長賀陳旦昨訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況，花蓮縣長傅崐萁提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」。賀陳旦回應，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈北部〉「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.