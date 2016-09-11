〈北部〉「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢

2016-09-11

〔記者邱奕統／桃園報導〕「滅火器樂團」十一月五日將於桃園國際棒球場舉辦演唱會，四名團員昨以接力路跑方式宣傳，從台北車站出發，接力跑到桃園國際棒球場，合力挑戰三十三公里路程，昨天下午抵達市府，市長鄭文燦迎接，表示桃園球場在職棒球季結束後，開放場地可提升使用效率。

「滅火器樂團」在太陽花學運創作「島嶼天光」歌曲，成為學運主題曲，這首歌也獲得金曲獎最佳年度歌曲，在今年總統就職大典，「滅火器樂團」也獲邀演唱。

鄭文燦說，「台灣巨砲」陳金鋒即將退休，「滅火器樂團」寫歌向陳金鋒致敬，他們也答應要替桃園市寫一首歌，期待透過歌曲創作來展現桃園的活力。

另外，從八月十四日登場的「桃園國樂節」，今天將畫下句點，市府文化局今傍晚五點在平鎮區新勢公園邀請桃園在地的國樂團體「風雅頌古箏樂團」舉行戶外音樂會，免費聆賞。