| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉12年終有影 國家電影中心規模縮水簽約

2016-09-10

〔記者何玉華／新北報導〕籌設十二年的「台灣電影文化園區—國家電影中心」終於簽約，新北市政府將出資三．九六億元規劃、設計與興建，文化部接手內裝及營運，預計一○九年完工啟用；至於另外一．六公頃的土地利用，則由新北市政府再提出規劃。

與文化部長簽約 朱立倫：給電影人一個家

朱立倫致詞說，位於新莊副都心的台灣電影文化園區，面積二．六公頃、公告現值達一百卅六億元，其中一公頃作為國家電影中心，將給電影人一個家；另外的一．六公頃，將再與文化部協商是否由民間出資推動，這還需一段時間。

文化部長鄭麗君表示，國家電影中心未來將扮演電影資產典藏、修復、推廣，也希望進行國際的連結，成為電影文化發展的重要基地。

出席簽約儀式的小野說，電影中心不會是蚊子館，會把大家聚集在一起。榮獲十一座金馬獎的音效大師杜篤之說， 電影圈非常期待這地方，能讓國際看到台灣，培養台灣年輕人看台灣電影。

只蓋三層 前籌備處主任廖志堅：笑話

當年提出計畫、國家電影中心籌備處前主任、現任新竹市文化局局長廖志堅說，原先規劃廿層樓，高層儲存電影資料、中層當辦公室、低樓層有大型、中型的放映室，還有試片室，如今只剩兩、三層樓；氣憤的說，沒錢就不要蓋，花三．九億元蓋，能蓋出什麼樣的硬體，真是「笑話」，恐怕連目前在樹林租四間廠房堆放的電影資料片都放不下。

立委蘇巧慧促市府 二期要完善規劃

新莊區立委吳秉叡開砲批市府「西裝料裁剪作內褲？」若為「剪綵」而敷衍草率執行計畫，蓋出一個簡陋中心、浪費民脂民膏，絕非市民之福。出席儀式的立委蘇巧慧則認為，吳秉叡說出了地方民眾的質疑，市府要把二期完善的規劃，才符合地方的期待。

市議會副議長陳文治也擔心，這麼大的文化建設案，資源沒能一次到位，還要視狀況分期規劃，潛藏諸多變數，豈是國家級場館興建的正途？只怕再讓新北的「電影夢」繞遠路。

廣告
  • 台灣電影文化園區大事紀

    台灣電影文化園區大事紀

  • 市長朱立倫（左五）與文化部長鄭麗君（左四）簽約，分工合作籌建國家電影中心，多名電影人、民意代表出席。（記者何玉華攝）

    市長朱立倫（左五）與文化部長鄭麗君（左四）簽約，分工合作籌建國家電影中心，多名電影人、民意代表出席。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮

新北市政府社會局明年將鼓勵私立托嬰中心及居家托育人員，成為新北市府合作加盟夥伴，有意願且經審核通過者，送托的家長除原有的中央托育補助每月三千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：〈台北都會〉12年終有影 國家電影中心規模縮水簽約


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.