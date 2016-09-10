〈台北都會〉12年終有影 國家電影中心規模縮水簽約
〔記者何玉華／新北報導〕籌設十二年的「台灣電影文化園區—國家電影中心」終於簽約，新北市政府將出資三．九六億元規劃、設計與興建，文化部接手內裝及營運，預計一○九年完工啟用；至於另外一．六公頃的土地利用，則由新北市政府再提出規劃。
與文化部長簽約 朱立倫：給電影人一個家
朱立倫致詞說，位於新莊副都心的台灣電影文化園區，面積二．六公頃、公告現值達一百卅六億元，其中一公頃作為國家電影中心，將給電影人一個家；另外的一．六公頃，將再與文化部協商是否由民間出資推動，這還需一段時間。
文化部長鄭麗君表示，國家電影中心未來將扮演電影資產典藏、修復、推廣，也希望進行國際的連結，成為電影文化發展的重要基地。
出席簽約儀式的小野說，電影中心不會是蚊子館，會把大家聚集在一起。榮獲十一座金馬獎的音效大師杜篤之說， 電影圈非常期待這地方，能讓國際看到台灣，培養台灣年輕人看台灣電影。
只蓋三層 前籌備處主任廖志堅：笑話
當年提出計畫、國家電影中心籌備處前主任、現任新竹市文化局局長廖志堅說，原先規劃廿層樓，高層儲存電影資料、中層當辦公室、低樓層有大型、中型的放映室，還有試片室，如今只剩兩、三層樓；氣憤的說，沒錢就不要蓋，花三．九億元蓋，能蓋出什麼樣的硬體，真是「笑話」，恐怕連目前在樹林租四間廠房堆放的電影資料片都放不下。
立委蘇巧慧促市府 二期要完善規劃
新莊區立委吳秉叡開砲批市府「西裝料裁剪作內褲？」若為「剪綵」而敷衍草率執行計畫，蓋出一個簡陋中心、浪費民脂民膏，絕非市民之福。出席儀式的立委蘇巧慧則認為，吳秉叡說出了地方民眾的質疑，市府要把二期完善的規劃，才符合地方的期待。
市議會副議長陳文治也擔心，這麼大的文化建設案，資源沒能一次到位，還要視狀況分期規劃，潛藏諸多變數，豈是國家級場館興建的正途？只怕再讓新北的「電影夢」繞遠路。
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