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〈北部〉台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅

2016-09-10

〔記者許展溢／後龍報導〕台鐵豐富站今天正式啟用通車，一旁高鐵苗栗站與台鐵豐富站連結的風雨走廊也將同步啟用，縣府文化觀光局推「二○一六秋遊苗栗．雙鐵輕旅」；縣長徐耀昌說，苗栗好山好水，盼雙鐵共構後，帶來更多觀光客。

徐耀昌與文觀局長邱蓬新、高鐵苗栗站長李慧明及台鐵苗栗站長江國聖，昨一同在高鐵站內向民眾推薦以雙鐵為主軸的「輕旅行」路線；苗栗吉祥物「貓裏喵」也與魔術師變出多項苗栗特產，可愛模樣吸引眾人目光。

邱蓬新說，高鐵苗栗站與台鐵豐富站距離僅九十公尺，步行約三分鐘即可從高鐵轉搭台鐵前往苗栗縣各景點，最慢三十分鐘，最快只要五分鐘，未來考慮與各鄉鎮社區巴士結合，提升旅遊便利性。

李慧明說，雙鐵共構形成一日生活圈，為帶動地方發展，也打造多項旅遊行程，串通苗栗各鄉鎮，讓民眾能搭高鐵遊台灣。

「今天一定能通車。」江國聖說，台鐵豐富站雖然來晚了，但很努力在中秋節前兌現啟用，強調今天民眾一定能搭到車，新站設施一應俱全。

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  • 台鐵豐富站今天正式啟用通車，苗栗縣政府推雙鐵輕旅行，盼吸引更多遊客。（記者許展溢攝）

    台鐵豐富站今天正式啟用通車，苗栗縣政府推雙鐵輕旅行，盼吸引更多遊客。（記者許展溢攝）

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台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅

台鐵豐富站今天正式啟用通車，一旁高鐵苗栗站與台鐵豐富站連結的風雨走廊也將同步啟用，縣府文化觀光局推「二○一六秋遊苗栗．雙鐵輕旅」；縣長徐耀昌…

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