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〈北部〉宜蘭秋節食品抽檢 1件香腸不合格

2016-09-09

稽查60家業者82項食品

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中秋節將至，民眾常應景烤肉、吃月餅，衛生局對縣內六十家業者抽驗八十二項食品，其中縣內一家自產自銷的香腸己二烯酸超標，已要求下架；衛生局提醒民眾，烤肉要選用新鮮且有認證的當令食材。

衛生局七月起針對縣內觀光工廠、食品工廠、觀光飯店、傳統市場等六十家業者加強稽查，尤其是中秋應節食品，包括月餅和餡料、肉品、蔬果、甜不辣、香腸等烤肉食材，共抽驗八十二項食品。

衛生局食品藥物管理科長莊淑姿表示，縣內一家自產自銷業者生產的香腸己二烯酸超標，食用過量會腹部疼痛，噁心嘔吐，已要求業者下架，還好尚未在市面流通，已依違反食品安全衛生管理法，處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

莊淑姿指出，針對月餅及餡料，檢驗防腐劑並查核產品包裝標示是否合格，肉品食材檢驗動物用藥、加工食品防腐劑等，蔬菜則對農藥殘留進行檢驗，其他加工食品檢驗防腐劑及過氧化氫。

莊淑姿說，中秋烤肉選擇新鮮且有認證標章食材、食品容器具標示也要清楚，外觀要完整、食材記得烤熟再食用、生熟食分開處理、烤肉醬別塗抹過多，避免攝取高鈉鹽，以免影響身體健康。

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  • 衛生局加強稽查中秋應景食品，並提醒烤肉掌握5大原則。（記者簡惠茹攝）

    衛生局加強稽查中秋應景食品，並提醒烤肉掌握5大原則。（記者簡惠茹攝）

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