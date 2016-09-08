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〈北部〉趕走小黑蚊 小花蔓澤蘭防蚊液奏效

2016-09-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕以害除害！有綠癌之稱的小花蔓澤蘭是外來入侵植物，去年中興大學發表小花蔓澤蘭製作的醋液，可趕走小黑蚊，讓花蓮讚炭工房負責人劉得劭動念，以自家可精準溫控的竹炭窯做出小花蔓澤蘭醋液，聞起來沒有刺鼻味，卻有藺草蓆一樣的清香，噴上去防蚊效果至少卅分鐘，暑假迄今賣出一千五百瓶，還有客人回購！

俗稱「小黑蚊」、「黑金剛」的台灣蛺蠓愛吸人血，雖然不會傳染疾病，卻會造成皮膚紅腫癢甚至過敏，多年來學界、官方想盡辦法要降低小黑蚊數量，都無法完成。

中興大學森林系教授盧崑宗去年發表的研究，他以機械窯加熱小花蔓澤蘭提煉醋液，發現醋液中含氮物質有特別味道，抹在手上一個半小時都沒有小黑蚊叮咬，比市售防蚊液效果更久！

鳳林讚炭工房負責人劉得劭看到研究成果，想到自家就有的高溫竹炭窯，開始研發小花蔓澤蘭醋液，起初也用蒸餾發現效果不好，改以乾餾後再二次蒸餾純化，五十公斤的小花蔓澤蘭乾餾後可得到卅公斤醋液，經沈澱、二次蒸餾後剩下廿五公斤。

劉得劭父親劉見財表示，完成的小花蔓澤蘭醋液家人先當「實驗品」，發現對小黑蚊效果奇佳，沒有刺鼻味，噴傷口也不刺痛。

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  • 小花蔓澤蘭防蚊液，對花蓮特產「小黑蚊」有忌避效果，噴灑後可持續防咬超過卅分鐘。（記者花孟璟攝）

    小花蔓澤蘭防蚊液，對花蓮特產「小黑蚊」有忌避效果，噴灑後可持續防咬超過卅分鐘。（記者花孟璟攝）

  • 小花蔓澤蘭葉片有特別氣味，動物不愛吃。（記者花孟璟攝）

    小花蔓澤蘭葉片有特別氣味，動物不愛吃。（記者花孟璟攝）

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趕走小黑蚊 小花蔓澤蘭防蚊液奏效

以害除害！有綠癌之稱的小花蔓澤蘭是外來入侵植物，去年中興大學發表小花蔓澤蘭製作的醋液，可趕走小黑蚊，讓花蓮讚炭工房負責人劉得劭動念，以自家可…

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