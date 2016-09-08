快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈北部〉鄧雨賢紀念館開工 將成龍潭新亮點
2016-09-08
〔記者李容萍／龍潭報導〕斥資三億二千多萬元興建的「龍潭圖書分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」，昨舉行開工典禮，預計一○七年三月完成主體工程，一○七年底完成內裝，將與「鍾肇政文學地景園區」成為龍潭新亮點，也是「浪漫台三線」的重要文學地標。
市長鄭文燦昨主持典禮，他表示，新建的龍潭圖書分館坐落於龍潭區公所行政大樓後側，預定興建地上四層，總樓地板面積約二五三九坪，規劃友善生態的戶外景觀，完工後將成為全市最大的圖書分館，未來不但典藏圖書，也將台灣音樂的影音作品保留，整合資訊及影音科技，成為龍潭地標及重要的文化景點。
鄭文燦說，鄧雨賢是出生在龍潭的客家才子，創作許多傳唱後世的經典名曲，例如「望春風」、「四季紅」、「月夜愁」、「雨夜花」等，至今仍歷久彌新，是文化國寶，更被稱為「台灣民謠之父」，是一九三○年代台灣民謠音樂的代名詞，鄧雨賢的音樂創作已漸被遺忘，藉由音樂紀念館喚起民眾重新發掘鄧雨賢的精采故事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
趕走小黑蚊 小花蔓澤蘭防蚊液奏效
以害除害！有綠癌之稱的小花蔓澤蘭是外來入侵植物，去年中興大學發表小花蔓澤蘭製作的醋液，可趕走小黑蚊，讓花蓮讚炭工房負責人劉得劭動念，以自家可…
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 即食生鮮蔬果抽驗 2成5含菌恐拉肚子
- 美智庫：中國海警船 南海霸凌鄰國
- 健康充電站─心理衛教講座
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 性侵孫女22次 狼祖父重判10年
- 被警硬當賊 男含恨自殺
- 丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
- 美大學民調：希拉蕊勝川普2個百分點
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 基隆自行車道標誌亂糟糟 車友霧煞煞
- 嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉
- 楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 自由廣場》胡文琦可以再民主進步一點
- 港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- 敘國轟炸 「氯」害逾37童
- 富邦2.8億買犀牛 喊出年年爭霸
- 戴佩妮關懷受虐童 MV秀舞功哀嚎被剪光
- 聯發科8月營收258億 創歷史新高
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 澳洲Q2經濟成長3%
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 林哲瑄再見轟 慶犀牛易主
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- 陳冠宇中繼1局無失分 錯失勝投
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉鄧雨賢紀念館開工 將成龍潭新亮點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分