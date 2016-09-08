〈北部〉鄧雨賢紀念館開工 將成龍潭新亮點

2016-09-08

〔記者李容萍／龍潭報導〕斥資三億二千多萬元興建的「龍潭圖書分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」，昨舉行開工典禮，預計一○七年三月完成主體工程，一○七年底完成內裝，將與「鍾肇政文學地景園區」成為龍潭新亮點，也是「浪漫台三線」的重要文學地標。

市長鄭文燦昨主持典禮，他表示，新建的龍潭圖書分館坐落於龍潭區公所行政大樓後側，預定興建地上四層，總樓地板面積約二五三九坪，規劃友善生態的戶外景觀，完工後將成為全市最大的圖書分館，未來不但典藏圖書，也將台灣音樂的影音作品保留，整合資訊及影音科技，成為龍潭地標及重要的文化景點。

鄭文燦說，鄧雨賢是出生在龍潭的客家才子，創作許多傳唱後世的經典名曲，例如「望春風」、「四季紅」、「月夜愁」、「雨夜花」等，至今仍歷久彌新，是文化國寶，更被稱為「台灣民謠之父」，是一九三○年代台灣民謠音樂的代名詞，鄧雨賢的音樂創作已漸被遺忘，藉由音樂紀念館喚起民眾重新發掘鄧雨賢的精采故事。