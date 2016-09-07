〈南部〉祝福卡傳愛心 認購、儲值助弱勢

2016-09-07

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝耕心週刊發行廿週年，台灣教會公報社在中秋節前夕，推出具有一卡通功能的紀念祝福卡，除了可以送禮自用，也號召善心人士認購後儲值，轉送給需要幫助的人，免去直接捐錢的尷尬，為生活困頓者儲值幸福，讓他們可以「不要為明天憂慮」，求學階段曾經歷困境的市議員呂維胤、意象書法家陳世憲以及立委吳思瑤，拋磚引玉率先認購響應傳愛。

紀念祝福卡的卡片上，寫著「不要為明天憂慮」字樣，台灣教會公報社長方嵐亭表示，耕心週刊是台灣發行量最大的基督徒刊物，在創刊屆滿廿週年之際，秉持分享愛的理念，限量發行一千張祝福卡，採自由奉獻方式，每張處理成本三百元，希望民眾一起將祝福化為實際行動，傳遞幸福的種子。

呂維胤在大學時期曾為了一個小時兩百元的工資，每天清晨四時出門挖竹筍，他說，當時因父母年紀已大、且父親罹癌無法工作，常常繳完學費後就開始擔心「下學期還能讀嗎？」唸研究所時，擔任當時還是立委的市長賴清德助理，賴清德得知後，每月資助六千元生活費，只要求他認真讀書，一直到三年多後完成研究所學業。自己有能力之後，也希望可以幫助其他人，當場認購十張，將另外儲值後，再轉送給需要的人，把愛傳下去。

陳世憲說，求學時都必須靠父母賣豬繳學費，沒豬可賣時，媽媽就會拿著金項鍊到當舖典當應急，成長過程中，受到姑丈許多幫助，後來只要有能力，就會幫助他人，現場認購十張。吳思瑤為台南西港子弟，也捐獻兩萬元認購。