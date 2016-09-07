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〈台北都會〉坪林茶博館整建 學生用畫做記錄

2016-09-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕坪林茶業博物館推出「坪林茶故事特展」，連結茶博館與社區感情，其中展出坪林國中師生在茶博館整建前後的西畫與水墨畫寫生作品，校長歐志華昨天帶著師生到茶博館欣賞畫作，也讓坪林歷史探源及茶文化形成的軌跡深植學生心中，培養鄉土意識。

坪林國中老師莊苑清說，茶博館兩年前閉館整修前，當時館方與學校洽談，希望結合美術課帶領學生到茶博館進行寫生，為茶博館留下美麗歷史印記；當時茶博館建築為閩南式紅瓦建築，與青山綠水相得益彰，學生以西畫寫生，茶博館去年重新開館營運，建築色調改為藍瓦白牆，莊苑清指導學生用水墨寫生，校方將兩年前的西畫與此次水墨畫，一起提供給茶博館作為此次策展內容。

參與創作的學生張智涵說，他的水墨畫草稿就花了四到五個小時才完成，完成後很有成就感，接下來還想再用畫作來記錄自己家鄉。學生潘東荃說，這是自己首度完成的水墨畫，還能在茶博館展出，感覺很開心。

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  • 坪林國中學生的創作在茶博館展示，學生都很興奮。（記者翁聿煌攝）

    坪林國中學生的創作在茶博館展示，學生都很興奮。（記者翁聿煌攝）

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