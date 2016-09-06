〈北部〉載42歲妻做完產檢 2屍3命車禍夫崩潰

2016-09-06

妻懷男胎 家族期待

〔記者王錦義／花蓮報導〕無駕照貪快撞毀一家子天倫夢！花蓮縣壽豐鄉吳姓男子前晚載著懷著4個月身孕的妻子與9個多月大女兒前往醫院產檢，返家途中遭18歲文姓男子開車攔腰撞上，吳妻與女嬰受重創送醫不治，兩屍三命，吳男見妻女喪命，在醫院崩潰大哭，親族也感嘆說：「好不容易盼到家族唯一男孫，結果來不及出生就走了。」

吉安警分局調查指出，花蓮縣吉安鄉七腳川溪堤防道路與北安街口，4日晚間9時許發生兩車相撞車禍，造成車上懷孕4個月的42歲邱姓婦人及9個月大女嬰死亡，涉嫌肇禍的紅色車輛文姓駕駛剛滿18歲，未領有駕照，從支線道路行經北安街口未注意左右來車，加上超速，攔腰撞上由46歲吳男所駕黑色休旅車，撞擊部位剛好是後座乘客位置，強大的撞擊力造成車輛翻覆，吳妻及坐在安全座椅上的女嬰受到重創。

返家途中 慘遇死劫

警方說，車禍發生當下附近剛好有巡邏警車，見女嬰傷重，為爭取時間就趕緊先用警車送往醫院，但2人仍因嚴重氣血胸宣告不治。肇事文男聽到車禍造成兩屍三命完全嚇傻，避重就輕地辯稱是對方開太快，他閃避不及才撞上；但警方調出監視器，發現吳男車行速度並不快，反而從現場狀況判斷文男速度超過該路段限速40公里，文男向警方坦承大概開40、50公里而已，而且剛滿18歲，才準備去考駕照，前晚跟老闆借車，送兩名未成年女性友人回家，沒想到就出事。

吳男的親人說，前兩次娶外籍配偶都以失婚收場，好不容易遇到現任妻子，兩人相當恩愛，夫妻倆都很疼愛小孩，常可看到媽媽推著嬰兒車陪女兒在村子內散步；因為吳妻年紀超過40了，擔心高齡產婦影響孩子健康，因此在長女出生半年後又懷上第二胎，這胎剛好懷到男生，原本家族內都相當期盼這唯一的男孫，沒想到一場車禍天人永隔。