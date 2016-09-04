〈北部〉平鎮量販店開幕 中豐路塞爆

2016-09-04

〔記者李容萍／平鎮報導〕家樂福全台第八十八家分店平鎮店，昨天上午開幕提供購物優惠，許多民眾開車前往搶購，因車流量大，停車位一位難求，中豐路山頂段、坤慶路口都出現壅塞車潮，業者和平鎮警分局共投入五十名員警、民力冒雨疏導交通。

平鎮警分局表示，預估今天星期日仍有人潮、車潮，呼籲往來龍潭、中壢兩區車輛，改駛替代道路福龍路及中興路，避開壅塞的車流。

業者說，平鎮店提供室內八百個停車格，戶外的坤慶路也臨時租借七百個戶外停車格，預計租借三個月，紓解開幕初期的進場車輛。