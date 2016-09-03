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〈南部〉金針菜台東7號 農改場種苗技轉

2016-09-03

〔記者張存薇／台東報導〕台東區農業改良場公告「金針菜台東七號優良種苗繁殖技術」技術移轉，台東農改場指出，消費者越來越重視食安，金針菜台東七號除了產量高，最大特點就是花蕾適合無硫加工，乾製品沒有二氧化硫殘留疑慮，符合市場需求。

台東農改場助理研究員薛銘童說明，金針菜台東七號於民國一○一年六月命名新品種，當時第一次公告技轉繁殖技術時，很快就額滿，這次第二次非專屬授權技轉，預計準備三萬株種苗，每名農友或業者可技術移轉兩千五百株、並獲得至少八小時技術指導與諮詢。

薛銘童說，一般金針為了定色及賣相較佳，會浸泡硫酸鹽或燻蒸二氧化硫以殺菁，烹煮後才不會變黑，不過若殘留過量的硫化物，易引發氣喘，有鑑於消費者對安全無硫金針乾製品需求甚高，台東七號鮮蕾產量為本地種高山金針三倍，最大的特色為花蕾極適合進行無硫加工，乾製品於烹調後不會產生湯色變黑的缺點，且食用口感佳。

他說明，金針菜台東七號花色金黃，花期為四到七月，產期與栽培面積最大的本地種高山金針錯開，有助於改善本地種花季期間缺工採摘鮮蕾，及易受颱風豪雨為害等問題，這次非專屬授權公告期間至十月十四日止，有意者可參考台東農改場網站。

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  • 金針菜台東7號適合無硫加工。（記者張存薇攝）

    金針菜台東7號適合無硫加工。（記者張存薇攝）

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