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〈台北都會〉淡江大橋擬闢台64線匝道 八里人怨近家門

2016-09-01

〔記者葉冠妤／新北報導〕公路總局昨於八里召開淡江大橋第二標商港路段橋面規劃說明會，為能負荷淡江大橋往來車流，規劃拓寬台六十四線快速道路，新增北上、南下匝道，連接台六十四線與台六十一甲線，但有台六十四線沿線住戶大罵，指匝道離家門口只剩三．五公尺，「難道我們政府是共產黨嗎？」公路總局則提出新的調整方案，將北側匝道的兩線道，縮減成一線道，跟民宅維持約六．五公尺的距離，但說明會上仍砲聲隆隆。

淡江大橋第二標工程完成後，可連接淡水新市鎮與八里台北港，預估將帶來大量車潮，公路總局規劃拓寬台六十四線，新建北上、南下匝道，直接連接台六十四線與台六十一甲線高架車流，車輛就毋須再下到平面道路，影響平面交通混亂壅塞。

說明會上議員批 發包後才知

不過，昨天公路總局召開地方說明會，包括市議員蔡葉偉、鄭戴麗香、蔡錦賢、鄭宇恩服務處主任鄭淑敏都表示，公路總局事先未告知地方相關規劃，導致工程發包後，民眾才陸續得知，溝通不足已先造成民眾反感。

八里前鄉長柯慶長發言指出，新闢匝道只離商港路住宅三．五公尺到四公尺左右，如此逼近民眾家門，「根本不管百姓死活，只顧自己方便」；位於商港路上的新建大樓建商也表示，大樓近一三○戶，目前已售出六成，民眾買了房子才被告知匝道離得這麼近，且家門口路段需封路施工兩年多，該怎麼跟住戶交代？

由於明年三月起配合高架路段施作，橋下商港路部分路段得封閉長達兩年，引發商港路沿途店家抱怨生意日後難做；也有民眾擔憂淡江大橋車潮將讓八里交通塞成一團。

公路總局：3.5米調整為6.5米

公路總局西濱北工處副處長詹益祥回應，目前已變更設計，將原本北側匝道的兩線道，往內退縮為一線道，與民宅距離拉遠至六．五公尺左右，南側匝道寬度則維持不變，但詳細距離仍須再與民眾討論才能定案。

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  • 淡江大橋第二標商港路段橋面將新增南北匝道，其中北上匝道原本規劃距離住家約3.5公尺，引起民怨。（記者葉冠妤攝）

    淡江大橋第二標商港路段橋面將新增南北匝道，其中北上匝道原本規劃距離住家約3.5公尺，引起民怨。（記者葉冠妤攝）

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