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〈台北都會〉大巨蛋公安改善 6項審過先施工

2016-08-31

另8項內容龐雜 擇日再審

〔記者何世昌／台北報導〕北市府都發局昨午收到遠雄提出的十四份防災維護計畫書，並全數完成起、承、監造人用印。都發局表示，六份計畫書已補齊資料，可即刻進場施作，其餘八份因內容龐雜，須再開會審查。對此，遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄早已「備料」多時，場內也陸續搭設鷹架，隨時都可施作。

北市府都發局長林洲民指出，昨午十二時卅分收到遠雄公司用通訊軟體LINE提送的十四份大巨蛋防災維護計畫書，分別是「損傷維修工程」、「防洪排水系統」、「屋頂鈦版相關工程」、「全區地下室完整結構體工程」、「防火披覆＆防火漆（巨蛋棟＋商場棟＋影城棟）」、「PC看台版結構工程」、「巨蛋帷幕牆相關工程」、「商場帷幕牆相關工程」、「商場棟屋頂結構相關工程」、「辦公棟2F雨披及外牆相關介面工程」、「影城棟3F雨披及外牆相關介面工程」、「辦公棟屋頂造型格柵」、「影城棟帷幕相關工程」、「影城棟屋頂結構相關工程」，每份都有起、承、監造人完成用印，下午二時召集四大技師公會審查。

都發局表示，審查結果，「損傷維修工程」、「防洪排水系統」、「屋頂鈦版相關工程」、「全區地下室完整結構體工程」、「防火披覆＆防火漆（巨蛋棟＋商場棟＋影城棟）」、「PC看台版結構工程」等通過，可立即進場施作。其餘八份涉及帷幕牆及屋頂結構，因內容龐雜，擇日再審。

遠雄：早已備料 不會「假動工」

遠雄發言人楊舜欽強調，為維護商譽，遠雄會做好公安工程，絕對不會「假動工」。

不過，攸關九月八日是否解約的「第三次變更補件」，都發局仍未收到。對此，打「蛋」十年的松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟昨在大巨蛋基地外舉行記者會。志工團政策組長游藝表示，遠雄還沒通過台建中心審查，都審、環評也沒有過，根本不可能達成市府「完成建照變更」的要求，除非「護航」，否則定會解約，呼籲市長柯文哲務必履行承諾。

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  • 松菸護樹志工團政策組長游藝認為若沒護航，市府大巨蛋案必定和遠雄解約。（記者何世昌攝）

    松菸護樹志工團政策組長游藝認為若沒護航，市府大巨蛋案必定和遠雄解約。（記者何世昌攝）

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