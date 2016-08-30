〈台北都會〉打破張榮味勢力 綠營布局台北農產公司
農委會、北市聯手 總經理傳請辭
〔記者謝佳君、何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲上任後積極整頓農產、畜產、漁產、花卉等四大公司，長期為藍營系統把持的人事結構，其中尤以總資產十．八億元、現金七億元的台北農產運銷公司，長期被雲林縣前縣長張榮味的勢力把持最難動搖；現傳出小英政府上任後有意與柯市府合作，由市府讓出農產公司一席董事人選給農委會，促使農委會可順利指派民進黨秘書處主任蔣玉麟出任總經理，鬆動張派勢力。農產公司董事長許長仁則表示，確實接獲現任總經理韓國瑜有意請辭的消息，但他不便也不宜介入政治操作，否則將踰越職權。
張榮味長期掌握全國農業各系統，中華民國農會總幹事、全國漁會總幹事、台灣區農業合作社聯合社及台北農產運銷公司等均有張榮味的人馬；雖然馬政府及郝市府時代可在農委會與市府席次聯手與張派抗衡，但考量張是藍營本土派基層實力，因此馬郝長期禮遇張家，保持良好互動。
需拉攏至少一席民股 席次才過半
台北農產運銷公司作為全台蔬果批發的龍頭，每日蔬果的拍賣價格動輒影響全國蔬果市場價格。其董事會由廿三席董事組成，董座由北市府指派，現為北市府顧問許長仁，總經理則由董事會推薦指派，現為張榮味勢力之下的韓國瑜；農委會若欲扳倒張系的韓國瑜，除了農委會五席次與北市府六席次聯手共佔十一席次，還需拉攏其他四席民股至少一席次，才能讓席次過半達十二席，順利推派綠營人馬上任總經理。
據了解，農委會找上北市府，商談北市府讓出一席董事人選，即現任董事、工務局長彭振聲將不再續任董事，市長柯文哲初步也已同意配合；不過市府內部人士也直言，即使市府讓出一個名額，農委會與市府合計也僅十一席，關鍵仍在如何拿下另一席，包括青果合作社及部分地區農會、攤商等。
農產公司將於九月廿八日召開董事會，韓國瑜也於九月中旬自行請辭，可能由北市府回聘擔任董事。國民黨市議員陳重文認為，許長仁不熟悉農產公司運作，柯文哲自己派任許接掌，才讓韓國瑜實質掌權，要換掉韓國瑜應該以專業理由換掉，而非政治鬥爭，否則恐造成官民抗爭。亦即扳倒韓國瑜後，張榮味勢力可能會揭竿，發動民間力量與官方抗衡，若農會、青果社都不願與農產運銷公司合作，農產公司這個平台將等同虛設。
看更多！請加入自由時報粉絲團
林洲民籲考慮容留減量方案距離北市府要求的九月八日「改善大限」僅剩十天。遠雄公司八月廿四日稱已提交第三次建築執照變更內容補充掛件，並公開呼籲市府勿再刁難退件。但時隔一週，北市都發局長林洲民表示，遲至昨日…
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 偏鄉一個人的班級 將推混齡教育
- 〈旅遊的滋味〉饒富歷史興味的澳門
- 〈愛情隨堂考〉浪漫氣氛讓你暈船嗎?
- 圓山飯店月內賣中資？綠委爆：董座李建榮赴北京…
- 自由廣場》由馬政府國防部長制定新戰略？
- 雄三誤射》軍方提檢討報告 擴大懲處
- 〈生活停看聽〉手帳記錄旅行
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰
- 菲律賓軍隊圍剿叛亂組織 15士兵喪命
- 足球》丹麥聯賽遭裸男鬧場 他的身分大有來頭
- 伴隨樂音出航─地中海音樂遊輪之旅
- 跟女友吵架 男跳華翠橋命大輕傷
- MLB》復原狀況好 克蕭強勢回歸？
- 放下堅持與標準 踏上幸福起點
- 巴西總統彈劾案 羅賽芙堅持政變陰謀論
- NBA》加盟KD火力升級？勇士教練：他扛防守
- 泰國妹這樣穿皮卡丘服 讓網友們好想收服
- 《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》
- 不滿佣金被砍 壽險業工會向金管會陳情
- 大導宮本亞門：台灣氣氛讓人享受
- NBA》退役老將驚人言論：呼麻助延長生涯
- 保護學童安全 將推動「安心走廊」
- 布魯塞爾犯罪學研究所爆炸
- 房東張淑晶 與兄爭產敗訴定讞
- 亞俱盃》男排敗給卡達 台灣隊衛冕夢碎
- 白歆惠自封「蟻人」 孩子的爸大手筆餵食
- 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
- 進超商躲仇家 自導自演搶劫招警
- 世界盃資格賽》阿奎羅無緣出戰 阿根廷寄望梅西發揮
- 今夏紫外線過量天數多 未做護眼防曬恐生病變
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 警錯把天津當台北 分局長回「看清楚再貼文」
- 開會打瞌睡、對金正恩不敬 北韓兩部長遭高射砲處決
- 將與詹家姊妹對戰 謝淑薇出乎意料的這樣回答...
- 技藝精湛 首席大師現場組裝機芯
- 方大同迎雙喜超開心 出新輯+短片入國際影展
- 有百名台籍詐欺犯仍被關押 中方搶人背後原因曝光...
標題：〈台北都會〉打破張榮味勢力 綠營布局台北農產公司
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email