〈台北都會〉打破張榮味勢力 綠營布局台北農產公司

2016-08-30

農委會、北市聯手 總經理傳請辭

〔記者謝佳君、何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲上任後積極整頓農產、畜產、漁產、花卉等四大公司，長期為藍營系統把持的人事結構，其中尤以總資產十．八億元、現金七億元的台北農產運銷公司，長期被雲林縣前縣長張榮味的勢力把持最難動搖；現傳出小英政府上任後有意與柯市府合作，由市府讓出農產公司一席董事人選給農委會，促使農委會可順利指派民進黨秘書處主任蔣玉麟出任總經理，鬆動張派勢力。農產公司董事長許長仁則表示，確實接獲現任總經理韓國瑜有意請辭的消息，但他不便也不宜介入政治操作，否則將踰越職權。

張榮味長期掌握全國農業各系統，中華民國農會總幹事、全國漁會總幹事、台灣區農業合作社聯合社及台北農產運銷公司等均有張榮味的人馬；雖然馬政府及郝市府時代可在農委會與市府席次聯手與張派抗衡，但考量張是藍營本土派基層實力，因此馬郝長期禮遇張家，保持良好互動。

需拉攏至少一席民股 席次才過半

台北農產運銷公司作為全台蔬果批發的龍頭，每日蔬果的拍賣價格動輒影響全國蔬果市場價格。其董事會由廿三席董事組成，董座由北市府指派，現為北市府顧問許長仁，總經理則由董事會推薦指派，現為張榮味勢力之下的韓國瑜；農委會若欲扳倒張系的韓國瑜，除了農委會五席次與北市府六席次聯手共佔十一席次，還需拉攏其他四席民股至少一席次，才能讓席次過半達十二席，順利推派綠營人馬上任總經理。

據了解，農委會找上北市府，商談北市府讓出一席董事人選，即現任董事、工務局長彭振聲將不再續任董事，市長柯文哲初步也已同意配合；不過市府內部人士也直言，即使市府讓出一個名額，農委會與市府合計也僅十一席，關鍵仍在如何拿下另一席，包括青果合作社及部分地區農會、攤商等。

農產公司將於九月廿八日召開董事會，韓國瑜也於九月中旬自行請辭，可能由北市府回聘擔任董事。國民黨市議員陳重文認為，許長仁不熟悉農產公司運作，柯文哲自己派任許接掌，才讓韓國瑜實質掌權，要換掉韓國瑜應該以專業理由換掉，而非政治鬥爭，否則恐造成官民抗爭。亦即扳倒韓國瑜後，張榮味勢力可能會揭竿，發動民間力量與官方抗衡，若農會、青果社都不願與農產運銷公司合作，農產公司這個平台將等同虛設。