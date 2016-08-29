〈北部〉「檢驗科法拉利」 為苗栗食安把關
2016-08-29
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕食安風波層出不窮，衛生福利部食品藥物管理署，整合苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣等五個中區縣市衛生局，利用各縣市政府的檢驗儀器，就食品各項專業項目，分工檢驗，提高效率，為民眾的健康把關，並研議將專科檢測的服務，拓及到全國各縣市。
苗栗縣衛生局向衛福部食品藥物管理署爭取到液相層析串聯式質譜儀，價值超過一千萬元，號稱是「檢驗科的千萬法拉利」，分析能力可達到十億分之一（ppb），如同能在十億人裡面將小偷給抓出來，效果驚人。之前爆發知名茶飲連鎖店的花草茶檢驗出農藥超標，也是這套儀器檢測所得，讓殘留物無所遁形。
衛生局檢驗科表示，液相層析串聯式質譜儀必須經由受過專業訓練的人員操作，分析檢體中是否含有特定成分及其濃度，也希望能多參與國內外的能力試驗，爭取國際認證，食藥署也研議未來將專科檢測的服務，拓及全國各縣市。
檢驗科指出，透過各縣市政府分工合作，負責不同的檢驗項目，不但可以減少檢驗時間，並且透過電腦系統將檢驗數據分享給其他縣市政府衛生局，針對食安問題能夠有效處理，保障民眾權益。
檢驗科表示，苗栗縣衛生局負責水產、肉品等動物用藥殘留檢驗，包括四十八項的多重殘留分析還有氯黴素類、硝基呋喃代謝物、四環黴素類、抗原蟲劑類等。
其他縣市政府則各有專責，台中市衛生局負責三百一十一項農藥殘留；彰化縣衛生局負責甜味劑、著色劑、漂白劑、硼酸；南投縣衛生局負責重金屬、微生物；雲林縣衛生局負責防腐劑、保色劑。
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