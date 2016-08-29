〈中部〉福源肉粽盃圍棋賽 702人拚棋藝

2016-08-29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕福源肉粽四十年前由創辦人黃若瑩從舊空軍市場（舊燈會會場）一人起家，至今有三間店面、近六十名員工，其次子林博閎約三年前接班，拓展網購市場，雖沒有下過圍棋，卻是圍棋漫畫「棋靈王」迷，昨天在宣信國小舉辦第一屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽，吸引七○二名大、小棋士參賽。

黃若瑩回憶，剛創業時艱辛，約四十年前為照顧小孩，從台北返回嘉義創業，剛開始賣冰，但冬天天氣冷生意不好，於是向別人批肉粽來賣，見生意不錯，賣兩個多月就自學、販售自己包的肉粽，且從花生肉粽開始，陸續研發素栗子粽等二十多種口味，研發時都要試吃到滿意為止，才會上架販售，現在生意都交由林博閎跟媳婦打理。

林博閎說，「取之於社會，用之於社會」，自己雖然不會下圍棋，但曾看過漫畫「棋靈王」，認為圍棋教育自小開始，讓孩子學會動腦又動手，因此嘉義市圍棋協會一提出要辦比賽構想，就一口答應。

承辦賽事的市圍棋協會理事長吳信興表示，以往嘉市比賽最多三、四百人報名，這次七○二人報名，加上家長等現場超過千人參加。

比賽成績出爐，各組冠軍名單，初段冠軍林鉅芳、二段李易澂、三段吳昕昇、四段塗子謙、五段張德仁及六段王柏豫。