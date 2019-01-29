科技部留才！600博士生 將可月領3到5萬獎學金

2019-01-29

〔記者簡惠茹／台北報導〕為吸引人才留在台灣做研究，科技部長陳良基昨天表示，博士生薪資是友善環境的一部分，擬給予六百位博士生每個月三萬到五萬元的獎學金，快則今年九月、最遲明年實施。

推友善環境 厚植基礎研究

陳良基在科技部年終記者會中，強調推動基礎研究的重要性，並提出「厚植基礎研究，擘劃台灣科技藍圖」的目標，他也提出留住人才的解方，包括營造友善研發環境、提升國際學術聲望，並積極參與全球性研究；其中博士生的薪資也是友善環境的一部分。

陳良基說，他已經跟教育部研商，挑選出六百名博士生，每個月給予三萬到五萬元的獎學金，目前還在研商階段，希望今年四、五月就可以定案，因為那期間剛好是學生報考博士班的時間，理想狀況是希望今年度九月入學的新生就可以適用，最慢明年也要編列預算，希望可以提升學術環境。

最快9月 最遲明年實施

台灣的博士生相較國外沒有固定薪資，來源都是不確定性薪資，例如研究計畫津貼或助教薪資。陳良基表示，其他國家博士生的平均薪資，約是一般民眾薪資的八成，例如日本兩萬三千四百九十五元、美國是兩萬七千四百九十四元，歐洲則有三萬九千九百九十一元以上。

至於博士生獎學金的經費來源，陳良基指出，一年經費三億元左右，假定科技部和教育部各出一半，由於來不及編進今年預算，科技部和教育部還在研商，一旦有經費餘裕，今年九月就先啟動。

補助項目涵蓋四大領域

至於現在就讀中的博士生是否涵蓋在內，以及是透過科研計畫申請補助，還是另外申請？陳良基說都還要進一步與教育部討論，但是能確定的是補助項目會多元發展，以探索研究為主體，人文、自然、工程和生醫科學四大領域都會一樣重視，以人才優越性來決定對象。

不過，陳良基也表示，光提高薪資無法解決博士生不足問題，如何讓業界願意放人回來學界進修是另外要努力的；國外業界會挑選優秀人才攻讀博士學位，國內不是沒有但是情況比較困難，會找業界和學校團隊討論如何改善。

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