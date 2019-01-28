《愛肝加油站》肝臟血管瘤顆數增多 若無明顯長大莫擔憂

2019-01-28

文／許金川

Q：我今年38歲，沒有B型肝炎，也沒有C型肝炎。5年前公司體檢發現，有一顆肝臟血管瘤約1.1公分，兩年前再檢查時，增加為3顆血管瘤。最近體檢發現血管瘤已經增加到5顆，雖然大小都在0.7公分至1.3公分，沒有明顯變大，可是顆數一直增多，還是讓人覺得不太放心。

請問這樣到底要不要緊？需要服藥治療嗎？這跟我工作勞累，且常常需要出差、熬夜有相關嗎？

A：肝臟血管瘤是肝臟最常見的良性腫瘤，由肝內血管增生而來，內含許多大小管腔且富含血液，可以是單一顆，也可能是多發的。雖然臨床上很常見，但是目前對於血管瘤的成因仍不清楚，大多歸因於個人體質之故。

這5年來，您的肝臟血管瘤由一顆增加為5顆，大小都在1公分上下，並沒有明顯長大，如果超音波影像看來也都具有典型血管瘤的特徵，就無需太擔憂，臨床上肝臟血管瘤顆數逐漸增多的情況不算罕見。

此外，您本身並沒有B肝或C肝帶原，也沒有肝硬化等肝細胞癌的危險因子，理論上發生肝臟惡性腫瘤的機率不大，若想進一步確認，可以考慮做電腦斷層或核磁共振檢查，用不同的成像原理加以比對。

基本上血管瘤是良性腫瘤，並不需要治療，因此，也沒有任何一種藥物是用來治療血管瘤的，只有在血管瘤體積很大，已經引起不適症狀，或是位置長在靠近肝臟表面，擔心一不小心撞擊會破裂出血的情況下，才會考慮對血管瘤行動脈栓塞治療或手術切除。

工作上的勞累或生活作息不正常，並未證實與血管瘤的生成有相關。不過，長期疲勞或睡眠不足也是一種健康殺手，建議還是要適度調整，否則長期下來可是會導致自律神經或內分泌系統失常的。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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