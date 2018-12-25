醫病》嬤肚子痛竟是「小肝臟長大腫瘤」 質子治療救命

2018-12-25 22:38

〔記者林惠琴／台北報導〕70歲的張婆婆因肚子痛就醫，意外發現肝臟長出一顆超過10公分的大腫瘤，但醫師同時發現，患者肝臟體積竟然不到一般人的一半，若持續接受傳統放射治療，可能造成肝臟萎縮衰竭，所幸經質子放射治療後，大腫瘤順利變小，小肝臟大小也不受影響，成功突破治療困境。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝說，正常肝臟體積約1500至2000立方公分，但張婆婆的肝臟不到600立方公分，右葉又長出10公分大腫瘤，更已侵入到右心房，病情嚴重，接受傳統光子放射治療與標靶治療，侵犯心臟的腫瘤成功縮小，但是肝癌指數仍上升。

黃炳勝指出，傳統放射治療屬於光子射束，不論是弧形治療或機械手臂的治療方式，射束的照射範圍往往會涵蓋到正常肝臟組織，進而造成萎縮，若肝臟體積小於800立方公分，持續此種療程將存在很高的肝臟衰竭風險。

黃炳勝提及，經過與家屬討論後，決定為張婆婆執行可精準調控照射劑量與範圍的質子放射治療，治療後的肝臟腫瘤順利壞死，肝癌指數也降到正常值，僅有區域皮膚脫皮，雖然一年後腫瘤復發，再次展開質子治療，但兩次療程後的肝臟大小均未受影響，現定期回診，健康狀況穩定。

林口長庚醫院放射腫瘤科主任張東杰強調，林口長庚質子暨放射治療中心收治超過1500名病人，其中至少22位是正常肝臟體積小於800立方公分的小肝臟患者，接受質子放射治療後，2年腫瘤控制率為95％、2年存活率超過80％。

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