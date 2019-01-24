佛學作家林清玄辭世 婚變後淡出台灣文壇

2019-01-24

〔記者陳昱勳／台北報導〕台灣知名作家林清玄前日因心肌梗塞去世，享壽六十五歲。出版數十本林清玄著作的九歌出版社總編輯陳素芳表示，聽聞消息十分震驚與遺憾，林清玄廿六歲就在九歌出版第一本作品，文筆熟練、文字清澈，內容貼近人心，書籍十分暢銷。

《圓神出版．書是活的》粉絲團昨發布林清玄家屬的一封信，指林清玄老師於一月廿二日凌晨在睡夢中與世長辭。文中引用林清玄生前說過的話：「佛法難聞今已聞，人生難得今已得。人的身體很難得到，現在已經得到，要好好用來修行。如果你知道生跟死之間，就好像你移民去美國，雖然這裡的人看不到你了，可是他們知道你很安好，因為你在美國。」

「如果有這樣的高度，其實生跟死沒什麼兩樣，在我看起來就是這樣子，就好像移民或者搬到別的城市去居住，總有相逢之日。」

林清玄出生於高雄旗山，畢業於世界新聞專科學校（今世新大學），曾任記者、雜誌主編等。一九七三年開始寫作，書中許多心靈小語、教導人學佛向善，演講常教導讀者「心靈改革」，受到廣大讀者的喜愛，每每新書一出，就占據銷售排行榜首，包含《身心安頓》、《開啟心靈的門窗》與《煩惱平息》都是暢銷書籍。

《紫色菩提》奠定宗教文學地位

陳素芳說，自己與林清玄相識超過卅六年，林清玄為人十分幽默，記得當時林清玄提及要出版「菩提」系列書籍，起初出版社十分猶豫，在林清玄的堅持下出版後，銷售成績意外亮眼，其中《紫色菩提》更造成五十萬本的銷量，奠定林清玄在宗教文學的地位。

文化部長鄭麗君表示，林清玄先生畢生致力書寫，著作等身，以文學和佛學傾注個人關懷及思索，清雅溫煦，影響頗眾，對其辭世表達哀傷與惋惜。

林清玄作品多次被編入台灣、中國、香港與新加坡的中文課本，曾獲譽為「當代散文八大家之一」。

林清玄一九九六年與結縭十七年的元配陳彩鸞離婚，一九九七年與現任太太方淳珍新婚不到三個月，方淳珍即臨盆，引來婦女團體撻伐。被眾多讀者視為「心靈導師」的林清玄，驟然被發現「人不如文」，書籍因此銷路大減，逐漸轉往中國發展。

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