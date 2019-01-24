教育人員未通報兒虐加強裁罰 最重3萬元

2019-01-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕虐童事件頻傳，教育部昨宣布，未來教育人員兒虐通報須滴水不漏，否則將依法裁罰六千到三萬元；也主動「雞婆」派員親訪高風險家庭等，結合社區等多方共同守護孩子成長。

教部次長范巽綠指出，經盤整現有法令與資源，發現兒虐案雖逐年下降，但仍有高達五十六．二八％是在家中發生，「不當管教」占四成到四成五，顯現台灣親職教育待加強。

積極通報者 記嘉獎、表揚

教育部上週邀地方政府、衛福部等相關單位，研討防範兒虐事件。教育方面盤整十大方針，如教育人員只要察覺孩子疑似受虐，廿四小時之內要通報、未來加強裁罰，不通報者裁處六千到三萬元罰鍰，積極通報者則給予嘉獎記功並表揚等鼓勵。

國教署長彭富源說，針對高風險個案，會強化提供特殊需求，制定孩子「就學安全計畫」，第一年經費約八千萬元，啟動各項精進作為；終身教育司長黃月麗則提出，未來將修改家庭教育法，讓各地家庭教育中心補足一半專業人力。范巽綠補充，不只補員額，更要將親職教育服務直接「送到家」，也可透過訪視，真正察覺孩子生長環境，適時提供協助。

但家暴案例往往遭遇施暴者反抗、排斥外界介入，乃至教師擔心與家長起衝突等，范巽綠說，未來一年將提升所有教師相關輔導知能，還有民政、社福、社區等體系可介入，若違法則有警政、司法可做後盾，人人都來守護，讓孩子健康成長。

教育部長潘文忠表示，不論幼兒園及學校，務求通報「零漏接」，並修改家庭教育法、學生輔導法等，盼教育人員「雞婆一點」，盡最大努力守護孩子。

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