管中閔不圈選 台大醫院新院長「卡住」／推薦名單上的江伯倫、余忠仁：未接獲徵詢

2019-01-23

〔記者林惠琴、吳柏軒／台北報導〕台大醫院院長何弘能任期將於今年一月底到期，但台大校長管中閔剛上任，以了解校務為由，針對新院長推薦名單上的現任副院長江伯倫、余忠仁不做圈選，改派副院長陳石池代理院長至七月底，恐是該院首次出現代理院長半年的情形，余、江兩人昨都表示未獲管徵詢，後續人事發展再添變數。

江伯倫表示，三週前就曾跟陳石池說，可能由他代理院長，主要是常理判斷管中閔剛上任，學校業務未完全熟悉，更何況是醫學院？而陳是第一代理人、對院務十分熟悉，不會影響運作。江提及自己並未接獲管的徵詢，反正有行政工作就努力做，沒有就順其自然。

余忠仁也指出，自己並沒有接獲管中閔徵詢，完全不曉得自己在院長推薦名單上，也是看媒體報導才知道。

校方：管尚在多方徵詢了解

台大校方昨聲明表示，管中閔剛上任，對於學校相關事務尚在多方徵詢了解，有關台大醫院院長人選，依相關規定辦理，只要合適，每位醫學院教授都是可能人選。

以台大醫院組織規程來看，管中閔需諮詢醫學院院長，決定醫院院長人事；而台大醫學院院長張上淳亦將卸任，去年已啟動下屆院長遴選作業，同樣遭遇各方角力，引發布局爭議。

資深台大醫師透露，台大醫院內部有派系運作及爭奪資源的惡質傳統，管中閔上任後，人情壓力頓時湧向他，造成如今人事案卡住。

針對台大醫院人事，外傳管中閔可能聽前校長陳維昭的意見；台大退休醫學院教授則回憶道，陳維昭擔任台大校長十二年，就是從醫學院院長一職爬升，一九九三年陳高升校長後，便提拔了同學謝貴雄接任醫學院院長。不料謝因違反「台大專勤制度」，被中研院士李鎮源控告詐欺判刑，謝僅任八、九個月就下台，不久抑鬱而終；如今台大醫院、醫學院等人事恐再由陳掌控，退休教授只能頻嘆息。

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