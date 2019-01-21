《愛肝加油站》B肝患者服抗病毒藥 若無抗藥性無須換藥

2019-01-21

文／許金川

Q：我今年62歲，從發現肝癌至今3年，已經動過3次手術，第3次腫瘤復發的時間與上次才間隔半年，因此讓我越來越焦慮。因為我本身有B肝帶原，服用貝樂克大約5年了，目前已經測不到B肝病毒，但是我的一位朋友也是B肝病患，他是服用最新的抗病毒藥物韋立得，我看他的狀態很不錯，請問我需要把貝樂克也換成最新的藥物韋立得嗎？這樣對抑制肝癌復發是否有幫助呢？

A：臨床上肝癌病患大部分都合併有慢性B型肝炎或C型肝炎帶原，由於肝炎病毒引起肝臟長期發炎，肝臟逐漸從肝炎進展至肝纖維化、肝硬化，最後長出肝癌來，也就是所謂的肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，因此，除了治療肝癌外，慢性肝炎的治療也是另一個重要的面向。

您服用抗病毒藥物貝樂克將近5年，目前B肝病毒維持在測不到的狀態，表示B肝病毒在貝樂克的控制下，已經穩定控制，持續服藥即可，無須特別換藥。

理論上，讓B肝病毒消失，可以降低肝癌發生的風險，不過，引起肝癌的原因眾多且複雜，肝臟纖維化、肝硬化的程度或其他未知的因素等都可能影響肝癌發生的機率。

至於何時會考慮轉換B肝抗病毒用藥？臨床上只有在B肝發生抗藥性時，才需要轉換藥物，也就是服用抗病毒藥物期間，原本已經測不到或降低的B肝病毒量又再度升高，肝指數也可能跟著升高，此時表示B肝病毒發生突變，對於原本的用藥產生抗藥性，所以B肝病毒才會又高起來，此時需要依據病毒突變的基因點，再加上另一種藥物合併治療或直接轉換為另一種抗病毒用藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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