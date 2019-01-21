減少虐童悲劇 教長擬獎勵「雞婆」老師

2019-01-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日虐童案件頻傳，教育部長潘文忠也痛心，呼籲教師「雞婆」關心孩子來減少悲劇，不排除研擬獎勵機制，鼓勵教師見義勇為。兒福團體則盼政府各單位合作，別再互踢皮球；教師團體提議，校園設計防暴力輔導活動，藉此察覺孩子異狀，並安插校園社工編制，合作幫助受虐童。

社會近期發生諸多虐童事件，如「肉圓爸」酒後打妻兒；或是台南未成年媽媽與同居親友虐死兩歲女兒；苗栗九歲兒被打得鼻青臉腫；桃園九歲兒學三太子自殘「割肉還親」等，令人質疑，台灣幼童保護與社會安全網何在？

教育部長潘文忠表示，自己當基層教師時就很雞婆，建議多觀察孩子神情，多深入了解一點，或許孩子就能避免第二天的家暴，他呼籲全國教育人員一起雞婆，關懷高風險家庭，減少悲劇。

教團倡設防暴力輔導活動

全教總理事長張旭政提醒，虐童案常發生在家庭功能失調的情況，如台南未成年媽媽可能是在十五歲時懷孕生女。若校園更友善，比如提供育兒環境，教師輔導育兒，營造出師生共同守護新生命的理想，或許就能避免悲劇。

只要學生有明顯傷痕，教師通常都會通報主管機關。張旭政建議，不少受害案例是從校園性平輔導活動中發掘。未來也可設計「防暴力」輔導活動，讓受虐童也能透過文字、圖像等傳達訊息。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱說，有些老師也會虐童，建議從法制面下手，如增加教師評鑑機制，並設立家長參與教育法等，賦予家長教育孩子的權力跟義務，並訂定罰則。

兒福團體籲檢討社會安全網

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴則感嘆，應宣導國人「兒童是國家資產，非個人資產」觀念，並檢討社會安全網機制。國外社工是一人花一個月在單一家庭個案，國內社工一人背負廿五到卅五個家庭，一個半月能去訪視一次就該偷笑。她指出，有四成孩子沒念幼兒園，可能是家暴受虐黑數，各部門應分工合作，才能拯救受害孩童。

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