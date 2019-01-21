14件豬瘟肉品 全來自中國

2019-01-21

〔編譯茅毅、記者林惠琴、簡惠茹／綜合報導〕非洲豬瘟（ＡＳＦ）疫情在中國持續擴大！中國農業農村部昨公布「寧夏回族自治區」永寧縣也爆發疫情，累計中國卅一個省級行政區，已有廿五個傳出疫情。美國「派普斯通獸醫服務（ＰＶＳ）」研究部門生物安全專家史考特．迪（Scott Dee）提出警訊，非洲豬瘟很可能一年內蔓延到美國，應該加強邊境管制和禁止高風險的豬肉產品。

台灣面對中國疫情的蔓延，我國農委會防檢局昨宣布，機場又有兩件中國豬肉製品驗出非洲豬瘟，均是中國江蘇省生產的香腸。

逾半違規開罰案例也來自中國

中央災害應變中心最新統計，旅客違規攜帶國外肉製品入境，去年九月一日至今七百多件違規開罰案例，就有逾半來自中國，檢驗出十四件有非洲豬瘟病毒的肉品，更全部是來自中國，其他國家則掛零。

加上兩起離島發現的海飄豬瘟死豬，也疑都來自中國。

農委會副主委黃金城表示，而隨著農曆春節即將來臨，返鄉人潮眾多，提醒千萬不要攜帶或網購國外肉品寄送台灣，並多轉告中國或國外返鄉親友相關訊息，以免受罰，且可能增加疫情風險。

農委會主委陳吉仲則強調，去年十二月十八日將違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉來台罰款提高後，五十三件違規案例全部來自中國，所以我們更需要針對中國等高風險地區全面檢查。中國根本不會跟他們的旅客宣導，台灣再怎麼跟中國反映，中國就是已讀不回。

目前台灣各機場、港口，無論是託運行李或手提行李已經達到百分之百檢查，除了桃園機場和小港機場人工檢查，其他機場全部都已經用Ｘ光機檢查，也只有桃園針對非洲豬瘟高風險班次全面檢查，其他機場都是所有班機全面檢查。

陳吉仲強調，政府目前是透過邊境檢疫、電商禁運、郵購防堵、國內廚餘養豬設限及走私查緝等五大軌，全面防堵非洲豬瘟疫情入侵台灣。

美專家憂疫情1年內襲美

俄羅斯也是疫區，蒙古亦於十四日通報其境內四個省出現疫情。而在比利時與中國去年爆發非洲豬瘟疫情後，美國也發警報。美國農業部已加派檢疫犬在主要港口、機場、陸地邊界渡口，設立檢疫站，針對從中俄飛來的航班旅客和貨物加強檢查。

但科學家指出，這些措施仍遠遠不足，呼籲美國政府採取「立即且根本」的改變，包括禁止進口來自疫區的大豆產品。

若非洲豬瘟進入美國，根據美國「公共科學圖書館（ＰＬＯＳ）」估計，一旦入侵，美國僅第一年恐就損失一六五億美元（約五一三三億台幣）。

日警告 病毒未必不會傳人

日本長崎大學熱帶醫學研究所教授山本太郎則警告，二○一○年的口蹄疫、一一年的禽流感，起初都說「不會傳人」，但外國仍有人遭感染的病例，因此目前全球輕忽地認為非洲豬瘟不會傳人的想法，還是很危險。

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