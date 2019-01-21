年前銀柳、高麗菜跌 白鯧、雞蛋漲

2019-01-21

〔記者簡惠茹／台北報導〕農曆過年前，農委會力拚農漁產價格合理，最新價格顯示，年節最常使用的銀柳等花卉價格比起去年較划算，吃火鍋用的高麗菜更不用擔心買不起。不過白鯧價格高，建議以金鯧或石斑魚代替，雞蛋比去年貴，但是雞蛋產地價格過年前有望下降兩元。

農委會主委陳吉仲表示，過年蔬果花卉肉品漁產供應無虞，希望都能達到消費者可接受水準，農漁民又可以賺紅包。

銀柳目前在台北市場平均每公斤二十二．一元，比去年年節前少了十一．六元。蔬菜部分，由於近期氣候平順，供應充足，整體價格也比去年下降。以台北果菜市場蔬菜批發價格來看，今年價格落在每公斤十八．七元，去年則是二十一．四元。高麗菜今年為每公斤六．八元，去年每公斤十元。

水果則因為最近到貨量減少，且逢農曆祭祀市場需求增加，漲幅達兩成，不過農委會強調還在合理範圍，而且過年前價格可望維持平穩。目前台北果菜市場水果批發價格，每公斤平均五十一．四元，去年則是每公斤四十二．八元，其中桶柑價格比去年每公斤漲了約十元，椪柑漲幅較小，比去年漲五．二元，每公斤二十九．八元。

民眾過年最愛白鯧，象徵年年有餘、昌運興隆，但野生數量少，加上需求高，價位也來得比其他魚種高。農委會指出，今年白鯧年節前每公斤價格比去年漲六十一．五元，建議消費者選購經濟實惠的金鯧、台灣鯛、鱸魚或石斑魚代替，例如今年金鯧價格每公斤就比去年便宜四十元。

所有過年所需農產中，雞蛋價格漲幅最高，來到二十八％，去年年節前雞蛋產地價每公斤四十七．五元，今年漲了十三．三元達到六十．八元。農委會指出，目前雞蛋供應量每日維持在兩千萬顆左右，對於年節供應尚不足一百萬顆，已協調業者增產，確保年節期間供應無虞。

茂谷柑加工 果農年後收益提升

陳吉仲指出，不只年前要調節農產，二月過完年就要馬上處理茂谷柑問題；茂谷柑過年期間需求大，但是茂谷柑的採收期會持續到三、四月，今年過年又提早十天，過完年就會大量加工處理茂谷柑，經過加工，農民的收益將會提升。

年前農產價格表格

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