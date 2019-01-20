帶肉包飛中國又帶回 長榮機長罰20萬

2019-01-20

「高雄買的 忘了還沒吃」 現場刷卡繳清罰鍰

〔記者陳宜加、洪定宏、吳亮儀、鄭瑋奇／綜合報導〕邊境防疫、小心一顆肉包也會被罰廿萬！

長榮航空一位鄭姓機長前晚從上海飛返高雄機場，入境時遭查獲攜帶一顆豬肉包與一個雞肉三明治，被罰廿萬元，當場刷卡支付。機師聲稱，肉包是從高雄攜出，未吃完帶回；但因不是未拆封包裝，仍違反規定，開出廿萬元罰單。長榮表示，鄭姓機長的確疏忽，將加強對組員宣導，避免類似事件再度發生。

鄭姓機長前晚八點多執行長榮BR705航班任務，從中國上海浦東機場飛返高雄小港機場，晚間十點十四分許入境時，被查獲攜帶肉製品。防檢局高雄分局工作人員指出，長榮航空機組員下機通關後，剛好有檢疫犬在場，其中一人被嗅聞出攜有肉製品。打開行李後，裡頭有一顆豬肉包子與雞肉三明治，該名機組員聲稱是從高雄攜出、未吃帶回，但因不是未拆封包裝，仍開出廿萬元罰單。

已拆封 防檢局認定境外食品

防疫檢疫局高雄分局指出，如果是台灣製的肉品，例如密封的豬肉乾，攜出再帶回都沒有拆封，就不會受罰；但只要拆封，會認定是境外食品開罰。

鄭姓機長對防檢局人員表示，肉包是高雄買的豬肉餡包子，當天早上出國時沒時間吃，就放在手提行李內，晚間入境台灣時，忘記還有包子沒吃，才會攜帶入境。

馬祖證實出現中國海漂非洲豬瘟病死豬，非洲豬瘟疫情侵襲我國危機升高。農委會防檢局最新統計顯示，去年九月針對非洲豬瘟進行國內機場、海港等邊境檢疫措施以來，共查獲六百零三件違規攜帶肉品，其中驗出十二件肉品有非洲豬瘟病毒，病毒肉品全部來自中國，其它國家肉品都是陰性。

交通部長林佳龍表示，即將到來的春節疏運是很大的挑戰，九天連假中有七天的航班都超過八百班次，比去年平均增加一百班；疏運另一項重要任務，就是防堵非洲豬瘟，呼籲民眾切勿攜帶肉品入境，中國及港澳入境台灣的旅客，手提行李需要大家配合打開檢查，要全面防堵豬瘟疫情，每位旅客的配合都很重要。

內政部昨也在臉書貼出「滷肉飯未來十年的挑戰」圖片 ，強調「防疫一破功，傳奇變傳說」，二○二九年的滷肉飯只剩白飯。行政院長蘇貞昌還留言表示，不能接受沒有滷肉飯，一起守護台灣豬。

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