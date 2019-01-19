檢查手提行李 桃機增4部X光機、110名警

2019-01-19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為加強防範非洲豬瘟，行政院要求自疫區入境的旅客手提行李一○○％檢查，警政署昨天調撥一百一十名警力支援航警勤務。另外，為縮短檢查時間，減少旅客不便，農委會將緊急採購十八台Ｘ光機部署在入境長廊，航警局昨天更調來現有的四部Ｘ光機，今天投入手提行李安檢作業，希望有助縮短檢查時間。

台籍客帶4公斤肉品 罰20萬

有一名台灣籍男子昨天從中國搭機返台時，在手提行李中被發現攜帶金華火腿兩公斤、東坡肉一公斤、雞肉一公斤入境，被裁罰廿萬元。

航警局指出，為協助非洲豬瘟防疫，自一月十六日起，已於中國、港澳航班入境空橋出口設置檢查站，採取「前置宣導，鼓勵自動放棄，檢查不裁罰」的方式，全力做好防疫，十六日已檢查五十四航班（中國三十七航班）、十七日檢查五十七航班（中國三十九航班），已達非洲豬瘟疫區來台航班七十％，預計將很快達成一○○％檢查。

保一總隊支援警力一百一十人昨日報到，接受勤前教育後，投入支援航警局保安大隊及安檢大隊勤務。關務署台北關也將增購兩台Ｘ光機，放置在中國旅客入境的第二航廈海關檢查線上。航警指出，自從實施旅客手提行李檢查，大部分的人經過航警宣導檢查後都會主動丟棄肉品。

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