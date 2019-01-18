北部高溫今回升到23度！冷氣團下週來襲 低溫探12度

2019-01-18

〔記者蕭玗欣、劉濱銓／綜合報導〕東北季風來襲，中央氣象局預估，今天白天起東北季風逐漸減弱，降雨範圍將僅剩北部山區與東半部，北部氣溫也將回升，不過週日將有鋒面通過及大陸冷氣團報到，預估影響至下週四，北部最低溫恐下探十二度，中南部則要留意日夜溫差大。

前幾日東北季風報到，原本預估在低溫和水氣配合下，玉山可望迎來初雪，但昨低溫不夠低，導致水氣降落時無法凝結成固態，玉山僅出現霧淞景象。

想上玉山追雪 小心熊出沒

提醒最近想上玉山追雪民眾留意黑熊出沒，玉山國家公園楠梓仙溪林道（簡稱楠溪林道）的楠溪保育研究站，日前有研究員因離去時遺留食物且未將門窗上鎖，吸引台灣黑熊闖入，留下覓食足跡、爪痕及罐頭咬痕，玉管處已在研究站與塔塔加鞍部設置警告牌。

氣象局表示，今天清晨仍會感受到這波冷空氣威力，預估中部以北低溫下探十三度，其他地區也只有十六、十七度，白天起冷空氣減弱，北部高溫將可回升至廿三度左右，中南部可上看廿六、廿七度；全台降雨範圍也會縮小，僅剩北部山區與東半部有零星短暫雨。

週日鋒面通過，將有更強的大陸冷氣團南下，預估影響至下週四，北部與東部有局部短暫雨，北部整天偏冷，高溫不超過廿度，下週三、下週四清晨最冷，北部最低溫下探十二度，中南部低溫十三度，但高溫可達廿三度，要留意日夜溫差大。

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