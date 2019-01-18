國內郵寄包裹、快遞 3月4日起漲10~20元／不逾5公斤級距拆為3~5公斤漲10元 3公斤以下不漲價

2019-01-18

〔記者陳宜加／台北報導〕郵寄包裹、快捷郵資將漲，三公斤以下不漲價，三公斤以上漲價十到二十元，民間物流及網拍業者是否據此調漲，值得觀察。

中華郵政宣布，三月四日起調整國內包裹、快捷郵件資費，依重量調漲十至廿元，最貴的是台灣寄往離島的包裹要兩百元、快捷要四四五元，不僅消費者荷包將失血，依賴物流配送的網拍業者也憂心，一旦民間跟漲，營運成本負擔更重。

10多年沒調價 郵務年虧6億

近年快捷、限時、包裹等業務一年約虧損廿九億，拖累中華郵政整體營收，整體郵務每年平均虧損六億；中華郵政發言人郭純陽昨表示，國內包裹、國內快捷郵件資費分別於九十年、九十六年調整，至今均已超過十多年，為合理反映成本，三月四日起，調整部分重量級距、資費。

他指出，包裹、快捷的「不逾五公斤」級距，將拆分為「不逾三公斤」、「逾三公斤不逾五公斤」兩個級距。不逾三公斤資費不變，逾三公斤不逾十公斤，各級距均調高十元；逾十公斤不逾廿公斤，各級距均調高資費廿元。

中華郵政郵務處副處長李諸禮指出，去年國內包裹、快捷合計約三千五百萬件，營收約廿九億元，資費調整後，預估年增六千四百萬元。但他強調，調漲影響不到三成件數，約七百五十萬件；主因包裹有卅六％為便利箱，而快捷一至三公斤級距也占大宗，兩者資費均不調漲。

民間物流若跟進 網拍恐漲價

劉姓網拍賣家表示，國內電商市場競爭激烈，多數賣家均提供買家運費優惠，促銷時期或購買定額以上免運費等，即使收取運費，大多也設定六十元、九十元上限，其餘均由業者自行吸收，甚至退換貨也免收費。

她指出，市場競爭者多，除非必要，不會將成本轉嫁到消費者身上，僅能選擇降低自身利潤，雖然郵局物流比民間便宜，但若民間物流業者後續也跟進郵局調漲資費，網拍業者可能調漲商品售價因應。根據估算，物流配送成本占賣家整體營運支出三成以上，數字可觀。

網拍平台業者多大表示，目前暫時不受影響，未來仍須觀察。李諸禮則說，包裹、快捷市占率雖僅約八％，相較民間業者至少便宜三成，且快捷郵件全年無休投遞，仍具備優勢。

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