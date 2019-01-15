肯德基單點產品 今起調漲2到10元

2019-01-15

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業漲聲再起！繼鬍鬚張調漲售價後，肯德基開出今年速食業漲價第一槍，宣布今天起調漲單點蛋撻、炸雞及堡類產品二至十元，最高漲幅約一成。

麥當勞評估 摩斯、漢堡王暫不漲

台灣麥當勞表示，考量市場環境、消費者喜好與營運成本，將持續檢視產品組合並評估價格結構，相關內容待最後確認後，將正式公布。摩斯漢堡和漢堡王表示，食材等相關成本持續上漲，目前傾向自行吸收，暫無調價計畫。

台灣肯德基表示，二○一六年至今已逾二年未調整餐點售價，考量整體營運成本並檢視產品價格，為持續提供消費者美味品質，十五日起調整部分餐點售價。

肯德基個人套餐 最多降26元

肯德基原味蛋撻原價每個三十元，將漲至三十二元，漲幅約六．七％；經典的咔啦雞腿堡每個從九十元漲至九十九元，漲幅一成；咔啦雞腿堡重量級XL套餐從一百六十五元調漲至一百七十五元，漲幅約六％。五塊雞桶餐每桶從一百九十九元漲至二百一十五元，漲幅約八％。個人套餐則降價，最多調降二十六元，如咔啦雞腿堡套餐每份從一百四十五元調降至一百一十九元，降幅約十七．九％。

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