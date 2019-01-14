創新高 台灣領空過境費賺22.3億

2019-01-14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕空域是國家領土的延伸，台灣地理位置優越，外籍航空飛過台灣領空，若沒落地，每架次須支付一萬元過境航路服務費給我國交通部民航局。據民航局最新統計，去年度共提供二十二萬三千架次過境服務，收入達二十二．三億元，創歷史新高，較前年二十．五四億成長八．五八％，分析與亞太經貿成長有關。

民航局統計，去年過境服務費排行榜前十名航空公司，依序為國泰航空二．五七億、大韓航空一．九五億、香港快運航空一．四八億、濟州航空一．三億、香港航空一．一五億、韓亞航空一．一三億、泰國航空一．一億、全日空一．○八億、真航空一．○四億、易斯達航空七千五百萬元。與前年的前十名相比，僅易斯達航空取代日本航空成為第十名，第一至第三名沒變化，其他只是彼此排名互換。

民航局表示，航班經過台北飛航情報區時，會由飛航服務總台人員協助引導，包括飛哪航路、飛多高，緊急狀況如何處理等；通常從東南亞要飛往東北亞航班，經過馬尼拉飛航情報區後，會由台北飛航情報區接手引導，再交給仁川或福岡飛航情報區。

國泰航空年年是大戶

國泰航空幾乎每年都是過境服務費大戶，主要是從香港飛航情報區出來，很快就會進入台北飛航情報區；中國的航空公司通常往日韓、歐美、東南亞航班，不會過境我國空域，飛來台灣都會落地，就不用繳過境服務費。

過境服務費創新高，民航局推估與亞太經貿成長有關，例如鄰近的日韓飛東南亞、香港飛日本航線都有成長。

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