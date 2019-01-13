名店芝麻醬過期改標再賣？離職員工不實爆料 判賠60萬

2019-01-13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市知名芝麻醬廠「馥宇行」，遭離職員工爆料竄改過期標籤再賣，馥宇行總經理林宇成認為公司商譽及個人名譽受損，向爆料員工求償兩百萬元，另須在報紙刊登道歉啟事。新北地院日前判決江姓爆料女員工須賠償馥宇行及林男共六十萬元，另刊登道歉啟事，可上訴。記者昨致電馥宇行，未獲回應。

前年八月四日，馥宇行江姓、蕭姓離職員工在議員陪同下召開記者會，江女指控，馥宇行打著天然、養生名號，林男卻指示她將受潮過期的原料、試吃品，回收重新包裝再賣；蕭男則控訴公司逼迫員工簽下本票，有違勞基法。

林男認為爆料員工因私人因素挾怨報復，言論損及公司與個人名譽，前年八月廿三日也開記者會反擊，表示產品經檢驗均符合標準，用生命擔保產品安全無虞；並指蕭男曾是公司特助，熟知公司營運及品質，竟對江女不實爆料沉默不語，為其言論背書，分別對江、蕭求償一五○萬元、五十萬元，且兩人須在報紙刊登致歉聲明。

商譽受損 馥宇行提告勝訴

審理時，江女未出庭及提出書狀聲明，被視為認罪；蕭男則說，僅表示公司漠視勞工權益，未指摘有將過期原料重新包裝、改標，聲請駁回請求。

法官依據林男提出的記者會全程影音光碟、杜夫萊茵公司檢測報告，以及新北市衛生局回函前年八月四日抽驗符合規定，認定江女不實指控損害馥宇行商譽及林男名譽，判江女須賠償公司五十萬元、林男十萬元，及在報紙刊登道歉啟事；請求蕭男應連帶賠償部分，法官認為舉證不足，予以駁回。

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