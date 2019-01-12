弱勢生出國 校長請命維持中低收入戶資格

2019-01-12

〔記者吳柏軒／台中報導〕為弱勢學生請命！中低收入戶的大專生，因得獎或募款得以出國留學圓夢，卻遭取消家中中低收入戶資格，昨有校長在全國大專校院校長會議上替學生請命，教育部表示已與衛福部協商並獲善意回應，未來可望保留資格，繼續獲學雜費補助。

台北城市科技大學校長連信仲表示，有些中低收入戶的學生從小夢想出國，雖有教育部的「學海飛颺」、「學海惜珠」等獎補助可圓夢，但學生恐因未在國內居住滿一八三天（半年），導致家裡的中低收入戶資格被取消，不能出國相當遺憾。

教育部高教司長朱俊彰表示，與主管機關衛福部討論後，已有善意回應，將來獲教育部補助出國的弱勢生，不會被取消中低收入戶資格，可維持其學雜費減免；至於有些學校會自行補助弱勢生，或幫學生募款助出國，也積極討論如何協助保留資格。

另，昨會議上也談及高教退場，技職司長楊玉惠報告，目前「私立大專校院轉型及退場條例」待立法院通過後，將對外公告專案輔導學校名單，為了提早協助學校，草案也增列「預警控管指標」，如財務狀況惡化、師資質量、教學品質不佳、註冊率未達標、積欠薪資或任意減薪、違反法令等。

9年後少子化大海嘯 大一生剩15萬人

而少子化下，全國校長擔心二○二八年恐迎來大一新生人數僅剩十五萬人的「大海嘯」，呼籲明年校長會議應聚焦討論該衝擊與因應之道；而高教經營環境困難，盼鬆綁學雜費調漲，但朱俊彰認為，校長們需說服社會，投資高教、漲學費有回饋，另呼籲各校「適校」發展，鼓勵校方增強師資陣容。

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