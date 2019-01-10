中客團減少 團餐餐廳認證取消／觀光局：每日餐費仍須超過400元

2019-01-10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客團餐特色餐廳走入歷史！

為提升來台中國旅遊團團餐品質，觀光局二○一四年起辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，要求旅行業安排中客團用餐須有一半以上的認證團餐。但隨著中國團客大幅縮減、自由行增加，認證團餐餐廳數量減少，觀光局宣布，即日（十日）起取消團餐餐廳認證，中客團餐飲安排回歸市場機制，但每人每日午餐加晚餐費用仍須達四百元以上。

二○○八年開放中客來台，二○一五年巔峰時期達四百一十八萬人次，衍生削價競爭、零元團等旅遊餐飲亂象。觀光局因而訂出注意事項，要求中國團客用餐每人每日午晚餐費用平均四百元以上，且用餐數須有一半以上為「台灣團餐特色餐廳」。「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」則另要求，團餐費用應達兩千五百元門檻。

觀光局表示，當初是考量旅行社要找符合規定的餐廳不太容易，而中客團用餐習慣吃桌餐、吃飯速度快，因此辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，要求縣市在地食材入菜等一定條件的餐食，合格業者可獲團餐餐廳認證。

但近年中國自由行旅客變為大宗，團客則縮減，台灣團餐特色餐廳數量也相對減少，據統計，二○一六年台灣團餐特色餐廳有一五○家，二○一七年減為一二○家，去年剩一一二家。

觀光局表示，中客團數量已不如全盛時期多，市場也逐漸穩定成熟，加上有四百元餐費門檻，因此去年先停止評選，今年起，所有取得的特色餐廳認證都會失效。

曾獲選為團餐特色餐廳的南投業者表示，近年中國團客減少，但日月潭的國旅團客和東南亞團客還是不少，因此轉而經營不同團客，但有聽說非位於觀光勝地的團餐業者虧損倒閉。

金山的團餐業者表示，餐廳最重要的是品質，回歸市場機制也是好的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/