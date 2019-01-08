半夜腳抽筋 扳腳趾翹腳板可緩解

2019-01-08

記者方志賢／高雄報導

很多民眾有半夜腳抽筋疼痛的經驗，痛起來坐也不是，躺也不是，醫師表示，抽筋是肌肉收縮造成，第一時間要伸展抽筋的腿部肌肉，可以扳起腳趾，翹起腳板，促進血液循環，減緩抽筋的疼痛。

高雄阮綜合神經內科主任洪國瑋表示，腳抽筋需注意是否鈣質補充不夠，因身體缺鈣，肌肉較容易痙攣，另外，白天腿部肌肉使用過度，到了晚上還沒辦法放鬆，也很容易造成腳抽筋。他建議睡前用熱水泡泡腳，舒緩腿部的肌肉。

洪國瑋說，若夜間睡覺時突然腳抽筋，趕快起身抓住腳趾及腳板，往身體方向拉，透過外力放鬆痙攣的肌肉，不然馬上站起來，也可改善腳抽筋問題。

洪國瑋指出，糖尿病患者如果容易腳抽筋，平時應多補充鈣質外，還要補充維生素B12，因為糖尿病患者的神經比較脆弱，神經控制肌肉不穩定，特別容易抽筋，因此需多補充維生素B12。

年輕女子常穿高跟鞋，長時間久站、走很遠的路，都容易導致腿部肌肉不堪負荷，增加抽筋風險，另外，腿部肌肉因天冷、電風扇、冷氣直吹，也容易造成血液循環不良，因此攣縮且抽筋。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/