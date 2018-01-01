半夜腳抽筋 電解質流失作怪

2018-01-01

圖‧文／王舒民

80歲陳奶奶有糖尿病及腎臟病史，有規則服藥。但最近天氣寒冷，半夜常抽筋，每次一發作就痛到久久無法入眠，即使到白天，小腿也仍然持續有痠痛的現象，導致行走不便。

抽血檢查發現她的電解質偏低，經調整藥物及補充電解質，並告知要注意下肢的保暖後，抽筋的狀況才獲得改善，也才能真正獲得一夜好眠。

很多人都經歷過半夜腳抽筋的問題。一般來說，有慢性病的老人家比較容易發生，例如有糖尿病、肝臟、腎臟疾病或甲狀腺疾病的人，可能血液循環不良，一旦遇到冬天氣溫驟降，下肢血液循環更惡化，往往發生腳抽筋的狀況。

像陳奶奶因為電解質異常所導致的抽筋也很常見，大部分是鈣、鎂或鉀離子流失所引起，因此臨床上，在睡前補充鈣片可以有效降低抽筋的症狀。

不過，切記不能過度補充，如果鈣片效果不好，應該尋找其他原因，而不是自己增加鈣片的劑量，以免造成高血鈣的副作用！

另外，孕婦由於鈣的需求量更大，有時也會有抽筋的症狀，適度補充鈣片也可以改善。

長久的運動或是走路所導致的肌肉疲勞也可能發生腳抽筋，適時休息或運動後適度熱敷，不但可以使肌肉放鬆，更可以增加局部的血液循環，降低抽筋的機率。

常抽筋的老年人要特別注意水分的補充，因為老年人對水分的流失比較不敏感，加上本身末梢血液循環不良，一旦輕微脫水，便會使局部循環更惡化，所以適時補充水分，或是在睡前讓下肢泡個熱水，促進循環，也有助於降低抽筋的發生。

假使抽筋的頻率很高，放鬆肌肉、泡腳或吃鈣片的成效不佳，或者合併有肌肉無力、或是下肢腫脹的現象，建議找醫師諮詢或抽血檢查，切記不可亂服偏方，以免造成更嚴重的後果！

（作者為台中舒民診所院長）