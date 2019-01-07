醫病》半夜腳抽筋 扳起腳趾、翹起腳板能緩解疼痛

2019-01-07 14:59

〔記者方志賢／高雄報導〕很多民眾有半夜腳抽筋疼痛的經驗，痛起來坐也不是，躺也不是，醫師表示，抽筋是肌肉收縮造成，第一時間將抽筋的腳部肌肉伸展開來，扳起腳趾，翹起腳板，促進血液循環，將可減緩抽筋的疼痛。

阮綜合神經內科主任洪國瑋醫師表示，一般人要注意是否鈣質補充不夠，因身體缺鈣，肌肉較容易痙攣，另外白天腳肌肉使用過度，晚上腳還沒辦法放鬆，也很容易造成腳抽筋。他建議睡前腳泡泡熱水，讓腳的肌肉舒緩。

洪國瑋說，民眾若夜間睡覺時突然腳抽筋，趕快起身抓住腳趾及腳板，往身體方向拉，透過外力讓痙攣肌肉放鬆，不然馬上站起身，也可改善腳抽筋問題。洪國瑋指出，糖尿病的患者，如果容易腳抽筋，平時多補充鈣質外，還要補充維生素B12，因為糖尿病患者的神經比較脆弱，神經控制肌肉不穩定，特別容易抽筋，因此需多補充維生素B12。

年輕女子常穿高跟鞋，長時間久站、走很遠路，都容易導致腿部肌肉不堪負荷，增加抽筋風險，另外腿部肌肉因天冷、電風扇、冷氣直吹下，也容易造成血液循環不良、產生攣縮而抽筋。

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