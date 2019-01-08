礦物質彩妝 最好搭配防曬

2019-01-08

記者林惠琴／台北報導

市面上有不少礦物質彩妝產品，深受女性消費者青睞，醫師表示，除了製成粉餅或粉底液外，其他散粉狀的礦物質彩妝成分較單純，確實較不容易傷害肌膚，但因物理性防曬成分較無從確認具體防曬係數，最好要再搭配防曬乳使用；另油性肌膚不宜塗抹太多，以防結塊。

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，礦物質彩妝採用的雲母等天然萃取成分，不含防腐劑、香料色素與界面活性劑等過多化學物質，相對不容易傷害肌膚，但要注意的是，僅限於散粉狀產品，若是製成粉餅或粉底液，通常會添加可讓粉結成塊狀的成分，內含成分就不只有礦物質了！

曾德朋也指出，散粉狀礦物質彩妝不含油分，因此較不會有導致粉刺、堵塞毛孔的問題，甚至因為都是無機的礦物質，微生物與細菌無從增生，較不用擔心產品變質。

不過，曾德朋說明，散粉狀礦物質彩妝的二氧化鈦與氧化鋅等成分含量較高，均屬於物理性防曬成分，較不容易傷害肌膚，卻也無從確認具體防曬係數，因此不建議只用礦物質彩妝而不擦防曬乳，否則可能防曬效果有限。

曾德朋提醒，散粉狀礦物質彩妝需要慢慢堆疊，可能較使用一般彩妝花時間，若是油性肌膚則不建議塗抹太多，或是先將肌膚清洗乾爽，或是先吸油後再使用，避免因為臉上油分造成結塊。另使用時，應留意口鼻附近使用的力道不要太大，以免吸入粉塵。

油性肌膚勿塗抹太多

曾德朋強調，有些廣告宣稱，使用礦物質彩妝「不需要卸妝」，但由於使用者通常會先擦防曬品，建議仍要卸妝。

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