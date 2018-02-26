醫病》年假前做雷射美容還防曬 熟女狂嗑瓜子長出大花臉

2018-02-26 16:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年近30歲的愛美熟女趁著過年連假前接受雷射美容除斑，希望過完年自己容光煥發，過年期間幾乎足不出戶防曬，卻閒閒在家猛嗑瓜子等過年食品，結果痘痘大爆發，愛美不成反成大花臉，求助中醫調養。

農曆春節連假長，加上甫領年終獎金，不少愛美女性會趁機尋求微整型打理門面，一名熟女算準過年連假6天，再自請假湊足7天假，年前接受雷射去斑美容，雷射後謹記醫師叮嚀要防曬，熟女過年期間幾乎足不出戶躲陽光，希望過完年予人容光煥發的新印象。

但因年假期間家家戶戶均備有不少年節零食，熟女在家閒著也是閒著，一個人就嗑光3包香瓜子，加上堅果類食品、糖果及圍爐還吃麻辣鍋、豬腳等，結果收假前竟滿臉痘花，急向中醫師求助。

中醫師蔡蕙君指出，雷射屬於中醫所謂的「燥熱」、與「火毒」之氣，會耗損身體陰液，接受微整型的民眾除了物理防曬外，也要預防飲食「上火」，包括高糖、高熱量食品均易助「上火」，更應適量食用。

蔡蕙君指出，熟女體質屬燥熱體質，雷射後本來應該多吃滋陰潤燥的食物，卻反狂嗑上火食物，因承受「燥熱」與「火毒」之氣，耗損身體的陰液還未調養，又吃下不少助長「火勢」的食物，才會痘痘大爆發。

蔡蕙君指出，中醫講「肺主皮毛」，建議微整型者或接受雷射後的民眾可多吃養肺胃、滋陰的食物，包括麥冬、百合、玉竹、沙參、白木耳、蓮子等食物，既能夠補充身體的陰液，產生滋陰潤燥的效果，又能夠消除鐳射或手術後服用消炎、抗菌藥所產生的「火」與「毒」，目前也另以中藥協助調理，盼幫熟女儘早恢復光滑的皮膚。