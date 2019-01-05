國衛院AI「蚊臉」辨識 秒揪登革熱病媒蚊

2019-01-05

記者吳亮儀／台北報導

台灣每年都會有登革熱疫情，若能確認蚊子分布地點和種類，有助防疫！國家衛生研究院利用活體捕蚊機搭配人工智慧辨蚊種類，一捕獲蚊子馬上就能辨識並回傳資訊。

捉活體蚊 可速篩病毒

國衛院昨天展示自行設計的智慧辨蚊系統，透過可辨識蚊種的智慧化電腦視覺系統，並搭配捕蚊機，當蚊子被捕獲並掉入辨識器後，電腦馬上就會接收到蚊種、地區等各項資料。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所助研究員廖倫德說，近年登革熱、茲卡病毒是防疫重大考驗，傳染媒介以埃及斑蚊、白線斑蚊等斑蚊屬的病媒蚊為主，但現在捕蚊器材大多以滅蚊為主要目標，不僅無法辨認是哪一種蚊子，抓到的蚊子也是死的，無法檢測蚊子體內是否帶有病毒。

廖倫德說，即時確認這些資訊，可以預先警示該地區是否具有潛在新興疾病危險，讓地方防疫單位可以及早進行宣導及重點投藥工作。

新研發的捕蚊機不僅只吸引蚊子能馬上辨識種類，捕獲的蚊子還是活的，可以透過檢驗蚊子體內的血液，得知這隻蚊子叮過哪些物種，以及是否含病毒等。

國家蚊媒傳染病防治研究中心調查，台灣室內的病媒蚊主要分布在衛浴廁所和廚房、客廳，因此平常民眾也要減少居家室內的病媒蚊。

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