擅自藥房拿藥未回診 肌瘤變3倍大

2019-01-05

文／曾翌捷

48歲的阿嬌因為子宮肌瘤的關係，已經在婦產科門診追蹤多年。困擾已久的經痛與經血過多也在藥物治療下緩解許多。但原本總是按時回診的她，這次卻隔了好久才回診。

原來阿嬌在症狀穩定後，為了一時方便，改在住家附近的藥局按原先的處方箋拿藥。但在症狀逐漸惡化的同時，卻誤以為是藥物耐受性或是藥物品質不佳的關係，使得藥效減弱，而只是轉而向其他藥局領藥，未即時返診追蹤。假以時日下來，經血過多的症狀一發不可收拾，才被家人緊急送到急診室就醫。

詳細檢查過後才發現，原先穩定的子宮肌瘤竟然已經在不知不覺中長到了原先的3倍大！

長期用藥效果變差 應速回診評估

一般民眾長期使用特定藥物時，當藥物效果變差，常以為大概是身體產生了耐受性，而擅自加重劑量，或是迷信特定廠牌的藥物療效較為顯著，逕自更改藥物種類。卻往往忽略了病情惡化的可能性，而未即時追蹤評估。

事實上，所謂的藥物耐受性，一般多發生在鎮靜安眠藥、胰島素與鴉片類止痛藥物，其他常用藥物產生耐受性的情況其實並不多見。如果未經醫師評估而擅自調整劑量或更動藥物。不僅可能加速藥物耐受性的產生，或是造成劇烈的反彈效應使得病況加劇，更可能因此延誤了最佳的就醫時機，而耽誤治療的先機。

藥物耐受性≠藥物依賴性

另外，大眾常常與藥物耐受性混淆的藥物依賴性，則是指因為長期用藥，造成人體對於藥品在身心靈的依賴狀態。一旦停藥就會造成無法忍受的戒斷症狀，如疲倦，煩躁不安，或是難以入睡等症狀，後續甚至可能衍生出對藥物的敏感性減低，使得醫師必須增加藥量，才能維持預期的藥效。一般也以鎮靜安眠類藥物的使用患者較為常見。

因此，患者應該依照醫囑用藥，當藥效不如預期時，也應儘快回診評估病情是否惡化，而非質疑藥物品質不佳，以避免延誤治療的憾事再次發生。

（作者為馨蕙馨醫院婦產科醫師）

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