搞懂4種胃鏡模式 揪出胃痛病灶

2019-01-05

文／陳政國

相信民眾都有胃痛經驗，對「胃鏡」、「大腸鏡」等醫療名詞想必也不陌生，這類檢查都屬「上消化道內視鏡檢查」的一環，但想到一條管子從嘴巴伸入胃中，伴隨過程中，腸道及腸繫膜受到拉扯，很多人會退避三舍，因此，民眾就醫前不妨先做好功課，再依據自身需求，並與醫師溝通後，選擇最適合自己的方式。

依需求與醫師溝通

所謂「上消化道內視鏡檢查」的檢查範圍，包括食道、胃及十二指腸前半段。

◎以下介紹4種檢查方式，民眾可依據自身能力及需求選擇：

●傳統胃鏡

檢查前，會在喉嚨噴局部麻醉藥物，再透過約1公分管徑的纖狀管由口伸入胃，管子通過喉嚨時，會誘發咽喉反射，產生明顯異物感，當打空氣進入時，會造成腹脹，若患者不自主亂動，可能造成撕裂傷外，也增加影像判讀的困難度，檢查時間約5分鐘，結束後，可立即回到工作崗位，不需親友陪同。

●經鼻胃鏡

經鼻胃鏡可改善傳統內視鏡造成的不適，降低全身麻醉的需求，檢查方式為，透過約3到5公釐的極細內視鏡，經口或經鼻進入食道，患者可或坐或躺檢查，過程中也能說話、觀看內視鏡影像，較不易引發咽頭反射，但亮度、解析度、視野仍較傳統內視鏡差。

●舒眠胃鏡（又稱朦朧胃鏡）

過程與傳統胃鏡相同，但多了一道麻醉手續，透過靜脈注射鎮靜止痛藥物，降低患者喉反射及疼痛感，在半夢半醒狀態下進行檢查。過程中能對醫師的口頭指示適當反應，雖危險性不高，卻有抑制呼吸等潛在風險，進行前，應由麻醉科醫師審慎評估，做完檢查，在麻醉藥物尚未消退前，可能產生頭暈、失憶等症狀，故檢查當天應避免自行開車，以免影響安全。

●麻醉胃鏡

檢查前，會先執行等同手術程度的深度麻醉，透過靜脈注射麻醉鎮痛藥劑，患者進入深層睡眠狀態，止痛效果佳，且不會產生呼吸抑制，檢查結束後，須於麻醉恢復室休息，但不適用懷疑或已知有腸胃道出血的患者。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任）

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