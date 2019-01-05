鬆綁 客運司機春節可連上9天

2019-01-05

〔記者廖千瑩／台北報導〕今年春節有九天連假，為因應春節疏運，交通部提配套，勞動部昨天終於點頭同意，客運業可在春節或國定假日，為疏運需求鬆綁七休一，但有二項附加條件，最長只能連續上班九天，且勞工單日工作時間超過十一小時的天數只能連續三天，第四天不准。

勞動部昨起預告十天至一月十四日，蒐集勞資相關意見後送法規會審查，等法規會通過後，會趕在春節前正式公告實施。

為疏運需求勞部同意

勞部官員解釋，為因應勞工單日工作時間超過十一小時的天數只能連續三天，客運業可以適度調整司機班表，例如本來台北至台中一天最多跑四個單趟，第四天改成最多兩趟；若司機跑的路線是台北至高雄，可以改為跑到台南或嘉義就好，透過更改班表或趟次來配合新規。

雖增但書 外界仍有過勞疑慮

不過客運業最長連續上班九天，外界仍有過勞疑慮。勞部官員說明，這是特殊狀況如過年過節、紀念日及國定假日才能適用，不是全年都允許，且客運業也反映，調整例假反而可以跟下次例假連休，不然單點放、隔天還要開車反而更累，也沒有休息到。

對於勞部將客運業納入鬆綁七休一，但新增二但書，勞團及工會意見歧異，有人挺也有人反對，北台灣汽車客運業工會聯合會表示，勞部開放春節年假讓客運業鬆綁例假，「又不是常態」，否則春節疏運排班根本排不出來；勞團也說，雖跟預期有落差，但跟去年三月勞基法新法上路前客運業可連續上班十二天相比已有限縮。

北台灣汽車客運業工會聯合會理事長高令國表示，業者面對春節年假的疏運需求，有其經營困境在，在缺員的情況下也要給業者適度的彈性，同時不要讓駕駛過勞，這樣才是三方都有利的情況。

全產總秘書長戴國榮則說，此次勞動部鬆綁客運業七休一，加上兩附加條件，包括最長只能連續上班九天，及勞工單日工時超過十一小時的天數最多連續三天，但若能把勞工單日工時上限壓縮在十小時內會更好。

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